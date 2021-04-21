Українська кіноакадемія оголосила шорт-лист номінантів "Золотої дзиґи"

Українська кіноакадемія оприлюднила короткий список номінантів на V Національну премію "Золота дзиґа".
Відповідний допис розміщено на сторінці кіноакадемії в Facebook.
За нагороду у номінації "Найкраща чоловіча роль" змагаються:
- Юрій Кулініч ("Погані дороги")
- Ламах Євген ("Черкаси")
- Андрій Римарук ("Атлантида")
У номінації "Найкраща жіноча роль" представлені:
- Марина Клімова ("Погані дороги")
- Марина Кошкіна ("Забуті")
- Сахно Іванна ("Пік страху")
- Оксана Черкашина ("Погані дороги")
"Найкраща чоловіча роль другого плану":
- Колтовський Ігор ("Погані дороги")
- Олег Прімогенов ("Толока")
- Дмитро Сова ("Черкаси")
- Соловйов Сергій ("Погані дороги")
- Дмитро Хомяк ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану")
"Найкраща жіноча роль другого плану":
- Ірма Вітовська-Ванца ("Казка старого мельника")
- Вороніна Оксана ("Погані дороги")
- Матросова Юлія ("Погані дороги")
"Найкращий грим":
- Лукашенко Ганна ("Атлантида")
- Мамедова Ельвіра ("Погані дороги")
- Петровська Марія ("Безславні кріпаки")
За "Найкращу режисерську роботу" (Премія ім. Ю. Г. Іллєнка)
- Валентин Васянович ("Атлантида")
- Наталія Ворожбит ("Погані дороги")
- Михайло Іллєнко ("Толока")
У номінації “Найкращий сценарій” змагатимуться:
- Васянович Валентин ("Атлантида")
- Ворожбит Наталка ("Погані дороги")
- Іллєнко Михайло ("Толока")
"Найкраща операторська робота":
- Васянович Валентин ("Атлантида")
- Володимир Іванов ("Погані дороги")
- Слава Цвєтков ("Земля блакитна, ніби апельсин")
"Найкращий монтаж":
- Іван Банніков ("Земля блакитна, ніби апельсин")
- Васянович Валентин ("Атлантида")
- Олександр Чорний ("Погані дороги")
Премію за "Найкращі візуальні ефекти" здобуде хтось з цих номінантів:
- Олексій Москаленко ("Антлантида")
- Москаленко Олексій ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану")
- Артем Сушильниіков ("Пік страху")
- Станислав Толмачев ("Толока")
За нагороду в номінації “Найкращий повнометражний документальний фільм” змагаються:
- "Зарваниця"
- "Земля блакитна ніби апельсин"
- "ЮКІ - Історія перемог вільних Українців"
"Найкращий короткометражний ігровий фільм" (Премія ім. Ю. А. Мінзянова):
- "Бульмастиф"
- "ІНО"
- "Схрон"
У номінації "Найкращий короткометражний анімаційний фільм" представлені такі роботи:
- "Історія України за 5 хвилин"
- "Прізвище в кишені"
- "Риска"
Премія у номінації "Найкращий ігровий серіал" цьогоріч втручатиметься вперше. І отримає її хтось із наших номінантів:
- "І Будуть Люди"
- "Козаки. Абсолютно брехлива історія"
- "Перші Ластівки. Zалежні"
- "Спіймати Кайдаша"
Премія "Золота дзиґа" є українською національною кінопремією, що присуджується за професійні досягнення у розвитку українського кінематографу. Заснована у 2017 році Українською кіноакадемією.
Минулого року приз за найкращий фільм отримала стрічка "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча.