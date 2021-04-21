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Українська кіноакадемія оголосила шорт-лист номінантів "Золотої дзиґи"

Цього року з'явилася ще одна номінація - найкращий ігровий серіал. 

Українська кіноакадемія оголосила шорт-лист номінантів "Золотої дзиґи"
Фото: Украинская киноакадемия

Українська кіноакадемія оприлюднила короткий список номінантів на V Національну премію "Золота дзиґа".

Відповідний допис розміщено на сторінці кіноакадемії в Facebook.

За нагороду у номінації "Найкраща чоловіча роль" змагаються: 

  • Юрій Кулініч ("Погані дороги")
  • Ламах Євген ("Черкаси")
  • Андрій Римарук ("Атлантида")

У номінації "Найкраща жіноча роль" представлені: 

  • Марина Клімова ("Погані дороги") 
  • Марина Кошкіна ("Забуті") 
  • Сахно Іванна ("Пік страху")
  • Оксана Черкашина ("Погані дороги") 

"Найкраща чоловіча роль другого плану": 

  • Колтовський Ігор ("Погані дороги")
  • Олег Прімогенов ("Толока") 
  • Дмитро Сова ("Черкаси") 
  • Соловйов Сергій ("Погані дороги") 
  • Дмитро Хомяк ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану")

"Найкраща жіноча роль другого плану": 

  • Ірма Вітовська-Ванца ("Казка старого мельника") 
  • Вороніна Оксана ("Погані дороги") 
  • Матросова Юлія ("Погані дороги")

"Найкращий грим": 

  • Лукашенко Ганна ("Атлантида")
  • Мамедова Ельвіра ("Погані дороги")
  • Петровська Марія ("Безславні кріпаки")

За "Найкращу режисерську роботу" (Премія ім. Ю. Г. Іллєнка) 

  • Валентин Васянович ("Атлантида")
  • Наталія Ворожбит ("Погані дороги")
  • Михайло Іллєнко ("Толока") 

У номінації “Найкращий сценарій” змагатимуться: 

  • Васянович Валентин ("Атлантида")
  • Ворожбит Наталка ("Погані дороги") 
  • Іллєнко Михайло ("Толока") 

"Найкраща операторська робота": 

  • Васянович Валентин ("Атлантида")
  • Володимир Іванов ("Погані дороги") 
  • Слава Цвєтков ("Земля блакитна, ніби апельсин") 

"Найкращий монтаж": 

  • Іван Банніков ("Земля блакитна, ніби апельсин") 
  • Васянович Валентин ("Атлантида")
  • Олександр Чорний ("Погані дороги") 

Премію за "Найкращі візуальні ефекти" здобуде хтось з цих номінантів:

  • Олексій Москаленко ("Антлантида")
  • Москаленко Олексій ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану") 
  • Артем Сушильниіков  ("Пік страху") 
  • Станислав Толмачев ("Толока")

За нагороду в номінації “Найкращий повнометражний документальний фільм” змагаються: 

  • "Зарваниця"
  • "Земля блакитна ніби апельсин"
  • "ЮКІ - Історія перемог вільних Українців"

"Найкращий короткометражний ігровий фільм" (Премія ім. Ю. А. Мінзянова): 

  • "Бульмастиф"
  • "ІНО"
  • "Схрон"

У номінації "Найкращий короткометражний анімаційний фільм" представлені такі роботи: 

  • "Історія України за 5 хвилин"
  • "Прізвище в кишені"
  • "Риска"

Премія у номінації "Найкращий ігровий серіал" цьогоріч втручатиметься вперше. І отримає її хтось із наших номінантів:

  • "І Будуть Люди"
  • "Козаки. Абсолютно брехлива історія"
  • "Перші Ластівки. Zалежні"
  • "Спіймати Кайдаша"

Премія "Золота дзиґа" є українською національною кінопремією, що присуджується за професійні досягнення у розвитку українського кінематографу. Заснована у 2017 році Українською кіноакадемією. 

Минулого року приз за найкращий фільм отримала стрічка "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча. 

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