Українська кіноакадемія оголосила шорт-лист номінантів "Золотої дзиґи"

Цього року з'явилася ще одна номінація - найкращий ігровий серіал.

Українська кіноакадемія оприлюднила короткий список номінантів на V Національну премію "Золота дзиґа".

Відповідний допис розміщено на сторінці кіноакадемії в Facebook.

За нагороду у номінації "Найкраща чоловіча роль" змагаються:

Юрій Кулініч ("Погані дороги")

Ламах Євген ("Черкаси")

Андрій Римарук ("Атлантида")

У номінації "Найкраща жіноча роль" представлені:

Марина Клімова ("Погані дороги")

Марина Кошкіна ("Забуті")

Сахно Іванна ("Пік страху")

Оксана Черкашина ("Погані дороги")

"Найкраща чоловіча роль другого плану":

Колтовський Ігор ("Погані дороги")

Олег Прімогенов ("Толока")

Дмитро Сова ("Черкаси")

Соловйов Сергій ("Погані дороги")

Дмитро Хомяк ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану")

"Найкраща жіноча роль другого плану":

Ірма Вітовська-Ванца ("Казка старого мельника")

Вороніна Оксана ("Погані дороги")

Матросова Юлія ("Погані дороги")

"Найкращий грим":

Лукашенко Ганна ("Атлантида")

Мамедова Ельвіра ("Погані дороги")

Петровська Марія ("Безславні кріпаки")

За "Найкращу режисерську роботу" (Премія ім. Ю. Г. Іллєнка)

Валентин Васянович ("Атлантида")

Наталія Ворожбит ("Погані дороги")

Михайло Іллєнко ("Толока")

У номінації “Найкращий сценарій” змагатимуться:

Васянович Валентин ("Атлантида")

Ворожбит Наталка ("Погані дороги")

Іллєнко Михайло ("Толока")

"Найкраща операторська робота":

Васянович Валентин ("Атлантида")

Володимир Іванов ("Погані дороги")

Слава Цвєтков ("Земля блакитна, ніби апельсин")

"Найкращий монтаж":

Іван Банніков ("Земля блакитна, ніби апельсин")

Васянович Валентин ("Атлантида")

Олександр Чорний ("Погані дороги")

Премію за "Найкращі візуальні ефекти" здобуде хтось з цих номінантів:

Олексій Москаленко ("Антлантида")

Москаленко Олексій ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану")

Артем Сушильниіков ("Пік страху")

Станислав Толмачев ("Толока")

За нагороду в номінації “Найкращий повнометражний документальний фільм” змагаються:

"Зарваниця"

"Земля блакитна ніби апельсин"

"ЮКІ - Історія перемог вільних Українців"

"Найкращий короткометражний ігровий фільм" (Премія ім. Ю. А. Мінзянова):

"Бульмастиф"

"ІНО"

"Схрон"

У номінації "Найкращий короткометражний анімаційний фільм" представлені такі роботи:

"Історія України за 5 хвилин"

"Прізвище в кишені"

"Риска"

Премія у номінації "Найкращий ігровий серіал" цьогоріч втручатиметься вперше. І отримає її хтось із наших номінантів:

"І Будуть Люди"

"Козаки. Абсолютно брехлива історія"

"Перші Ластівки. Zалежні"

"Спіймати Кайдаша"

Премія "Золота дзиґа" є українською національною кінопремією, що присуджується за професійні досягнення у розвитку українського кінематографу. Заснована у 2017 році Українською кіноакадемією.

Минулого року приз за найкращий фільм отримала стрічка "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча.