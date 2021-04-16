Роковини Чорнобиля: дизайнери осмислюють зміни, що сталися з людством для XI Tрієналє екологічного плаката "4 Блок"

XI Міжнародна трієнале екологічного плакату «4-й Блок» буде присвячена осягненню та аналізу глобальних реактивних змін, які стались з людством за останні роки. Саме таку назву і отримала цьогорічна подія: Changes («Зміни»). Трієналє відкриється у Харкові 22 квітня о 18:30 і триватиме 25 днів до 16 травня.

ЇЇ основним простором стане харківський Центр сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр». Загалом буде представлено 950 плакатів дизайнерок і дизайнерів з 53 країн світу. Дві третини плакатів будуть цифровими, що відображає загальні тенденції переходу життя у цифровий світ. А деякі физичні об’єкти займуть місце всередині та просто неба навколо «ЄрміловЦентру», що відображає намагання людей убезпечити себе й інших від зараження вірусом. Паралельна програма розміститься одразу у 5 локаціях у Харкові, а, крім того, роботи «4-го Блоку» виставлені у Лос-Анджелесі (США, в межах ініціативи PosterTerritory).

У 2021 році фестиваль відкриється водинадцяте. І, як завжди, його метою є просування екологічних та прогресивних соціальних ідей, відстоювання принципів сталого розвитку та безпечної екополітики засобами мистецтва і дизайну.

«Саме так організатори й учасники Трієналє намагаються відповісти на актуальні проблеми сучасності — виклики пандемічного світу, в якому кожен з нас навчився ділити власне життя на фізичне і дигітальне», — пояснює президент та арт-директор Трієнале «4-го Блок» Олег Векленко.

Цьогорічна трієнале важлива й тим, що вона — чотири рази ювілейна: 30 років від першого фестивалю, 35 років від Чорнобильської катастрофи, 10 років від аварії на Першій Фукусімській АЕС, 100 років Харківській академії дизайну і мистецтв.

Основним простором XI Трієнале стане харківський ЦСМ «ЄрміловЦентр», в якому розмістяться роботи дизайнерів та дизайнерок з різних куточків світу, відібрані міжнародним відбірковим комітетом. В цьогорічній ітерації «4-го Блоку», співзасновниця дизайн студії GRAFPROM Марія Норазян та команда виконавців частково відійшли від традиційного уявлення про плакат як виключно фізичного друкованого носія і зробили дві третини плакатів цифровими.

Простір виставки складається з трьох частин: вхідної групи «ЄрміловЦентру», внутрішнього простору галереї та внутрішнього двору. Експозиція починається з вулиці, де глядач бачить надруковані на банерах плакати. Всередині галереї — образ реактора, накритого саркофагом. Це зона недоступна для фізичного перебування. Глядач має можливість лише зазирати всередину. Більша частина робіт тут представлені на цифрових носіях. Серед них — медіа-інсталяції Photinus studio (Київ) та Aza-Nizi-Maza (Харків). Потім відвідувачі потрапляють у контрастний простір внутрішнього двору, де надруковані постери просто неба стають частиною середовища: сонця, вітру і дощу. А після Трієнале плакати, надруковані на банерній тканині, перероблять у шопери.

«Постійні зміни створюють передумови для переосмислення обставин життя та формування нових поглядів на звичні речі», — вважає кураторка текстів «4-го Блоку» Вікторія Бавикіна.

Просторове рішення виставкової частини у «ЄрміловЦентр» розробили студенти Харківської школи архітектури під кураторством Бориса Філоненка та Олександри Кривцової, а об’єднання Photinus studio (Лєра Полянскова, Іван Світличний, Макс Роботов, Георгій Потопальский) створили проєкт медіа-експозиції Трієнале.

Як завжди, для оцінювання робіт організатори збирають до журі зірок графічного дизайну, серед яких Анабелла Салем (Anabella Salem, Аргентина), Аніл Айкан (Anıl Aykan) та Джонатан Барнбрук (Jonatan_Barnbrook, обидва — Великобританія), Микола Коваленко (Словакія), Ілля Павлов (Україна), Бюнг-іл Сан (Byoung-il Sun, Південна Корея), Ольга Северіна (США), Сергій Сєров (Росія).

Плакати для участі у Трієнале приймались у п’яти номінаціях: «Чорнобиль-Фукусіма: 35-10 / Правда історії заради змін», «Екологічна свідомість / Зміни себе», «Ізоляція / Життя серед змін», «Худпром 100 / Навчитись змінювати», «Анімаційний плакат». Всього відбірковий комітет обрав для участі на ХІ Трієнале 950 плакатів із близько 3000 робіт, які надіслали дизайнерки та дизайнери з 53 країн світу. Відбірковий комітет проєкту представляють Аліна Лисачкова, Володимир Лесняк, Анна Чорна (всі — Україна), Могамед Афшар (Mohammad Afshar, Іран), Дар’я Титаренко (Австрія-Україна), Адан Паредас Баррера (Adán Paredes Barrera, Мексика).

Основна програма «4-го Блоку» відбудеться у «ЄрміловЦентрі» та Харківській державній академії дизайну та мистецтв, а паралельна програма розміститься одразу у декількох місцях: галереї імені Генріха Семирадського, Чорнобильській історичній майстерні, у музеї-лабораторії «4-й Блок» ХДАДМ, Муніципальній галереї. Крім того, роботи «4-го Блоку» виставлені у Лос-Анджелесі (США, в межах ініціативи PosterTerritory). Щодо цифрових робіт, їх можна буде побачити у віртуальному просторі, який розроблять спеціалісти з цифрового мистецтва Микита Худяков та Богдан Прилуцький (обидва — Харків).

В цьому році трієнале «4-й Блок» реалізується за підтримки Українського Культурного Фонду, в межах програми «Культура+».

ПРОГРАМА XI ТРІЄНАЛЕ 4-Й БЛОК 2021

24.03 – 09.04. 2021

Виставка міжнародного плаката «FROM CHERNOBYL TO COVID» Події, що змінили світ. (Куратори Ольга Северина, Олег Векленко). Галерея державного університету штату Міссурі, США.

20.04.2021

18:30 - Відкриття виставки Інни Педан «Кураж / монтаж». Харківська муніципальна галерея, вул. Чернишевська, 15

21.04.2021

19.00 - Онлайн-воркшоп від спеціального гостя з Австрії, саунд-дизайнера і музиканта Сеппо Гюндлера, за участю студії «Культура Звуку». Сеппо Грюндлер - керівник відділення звукового дизайну FH JOANNEUM UNIVERCITY.

22.04.2021

18:30 - Відкриття головної виставки XI Міжнародної трієнале екологічного плакату 4-й Блок Changes. Оголошення лауреатів трієнале. 19:30 - Перформанс з фешн-ресайклінгу «Onde misto» (кураторка Анна Брагіна). ЦСМ “ЄрміловЦентр”, майдан Свободи 4.

23.04.2021

14:00 - Відкриття плакатної акції «35 + 10», в рамках якої представлені плакати таких зірок графічного дизайну як: Алан Ле Кернек (Франція), Александер Йордан (Франція), Каррі Піппо (Фінляндія), Володимир Чайка (Росія), Цедомір Костович (США), Дмитро Рекін (Росія), Себастьян Кубіца (Польща), Пекка Лорі (Фінляндія) (куратор Олег Векленко) 14:15 - Відкриття оновленої виставки «Чорнобиль: Люди - Місця - Солідарність - Майбутнє». Координатор проекту - Любов Негатіна.Чорнобильська історична майстерня, вул. Багалія, 1. 18:30 - Відкриття дитячої програми в галереї ім. Генріха Семирадського – виставка «Ковчег».Організатори та учасники дитячої програми:

студія Інни Педан

студія «D16» Віри Толмачової

«Дитяча площARTка» (куратори Олена Зіненко та Катерина Усменцева)

скульптор Тетяна Альбіцька-Костомарова

Галерея імені Генріха Семирадського, майдан Свободи, 6, північний корпус ХНУ імені В.Н. Каразіна.

24.04.2021 - 25.04.2021

Творчі майстер-класи для дітей

11:00 - студія D16

15:00 - Дитяча площARTка

Галерея імені Генріха Семирадського, майдан Свободи, 6, північний корпус ХНУ імені В.Н. Каразіна.

26.04.2021

12:00. Пресконференція та відкриття виставки членів міжнародного журі ХІ Трієнале «4-й Блок». Харківська державна академія дизайну і мистецтв, головний корпус, 1-й поверх. (вул. Мистецтв, 8) 12:30. Відкриття виставки плакатів номінації «Худпром 100» Відкриття студентського проєкту «Майбутнє», плаката в технології доповненої реальності (куратор Наталія Надьон) Відкриття мультимедійного проєкту «hell`o`world» в музеї – лабораторії «4th Block» (куратори: Михайло Опалєв, Олександр Гук).

Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 3-й корпус, 1–4 поверх (вул. Мистецтв, 11).

27.04.2021 - 28.04.2021

ZOOM зустрічі членів журі зі студентами та дизайнерами. Джонатан Барнбрук і Аніл Айкан (Великобританія), Анабелла Салем (Аргентина), Ольга Северина (США), Біонг Іл Сан (Південна Корея), Сергій Сєров (Росія), Ілля Павлов (Австрія).

Стежити за подіями «4-го Блоку» можна тут:

Нагадаємо, трієнале еко-плакату «4-й Блок» у 1991 році разом із друзями-чорнобильцями та колегами художниками заснував Олег Векленко, який з того часу є незмінним президентом та арт-директором проєкту. Загалом «4-й Блок» розпочався з історії життя Олега Анатолійовича, графіка-дизайнера, тоді викладача Харківського «Худпрому».

У травні-червні 1986 року, найгарячіші місяці Чорнобильської катастрофи, він приймав участь у її ліквідації. Як наслідок, Олег Векленко почав працювати з темами екології та захисту навколишнього середовища у своїй професійній діяльності. Трієнале допомагає доносити ці ідеї до широкого українського та іноземного кола глядачів, до тисяч художників та дизайнерів по всьому світу.

Завдяки його зусиллям у різні роки членами журі трієнале були видатні українські митці: Георгій Якутович, Андрій Чебикін, Віталій Шостя, Володимир Лесняк та широко відомі у світі дизайнери: Ян Райліх (Чеська Республіка), Алан ле Кернек (Франція), Філ Рісбек (США), Ан Сан Су (Корея), Лоранс Мадрель (Франція), Субрата Бхоумік (Індія), Каррі Піппо (Фінляндія), Ксяо Йонг (Китай), Сергій Сєров, Володимир Чайка, Юрій Сурков (Росія), Яцек Мровчик (Польща), Такаші Акіяма (Японія), Ніклаус Трокслер (Швейцарія), Алекс Йордан (Франція), Люба Лукова (США) та інші. А за тридцять років існування трієнале у ньому прийняло участь більше ніж 1000 митців та мисткинь з 53 країн світу, які загалом представили глядачам близько 11000 плакатів екологічного та соціального спрямування.