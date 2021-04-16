Міністр культури просить провести ще одне голосування на конкурсі по Центру Довженка

Олександр Ткаченко посилається на лист від одного із учасників, який поскаржився на "дискримінацію".

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся з листом до членів конкурсної комісії з обрання генерального директора Національного центру Олександра Довженка.

Пославшись на лист від одного із учасників конкурсу, Олексія Душутіна, міністр просить членів комісії скасувати результати конкурсу та "невідкладно заслухати програму розвитку кандидата за його особистої присутності" та "провести повторне голосування з визначення переможця конкурсу".

Про це йдеться в листі міністра, який є в розпорядженні LB.ua.

Олексій Душутін надіслав міністрові лист, в якому поскаржився на "дискримінацію": він був єдиним учасником конкурсу, який презентував свою програму через Zoom, а не особисто. Засідання конкурсної комісії відбувалось у Міністерстві культури, а пан Душутін є громадянином Канади, тож задля потрапляння в урядову будівлю йому необхідний дозвіл СБУ.

Душутін презентував свою програму розвитку Довженко-Центру строком на рік і на п'ять років протягом 10 хвилин, після чого відповідав на запитання членів комісії. Він пропонував перенести театр кіноактора на базу Центру Довженка, створити власну балетну та циркову трупу на базі Центру, збільшити співпрацю зі студентами університету ім. Карпенка-Карого, організувати гастролі антрепризи та театральних труп, створити власну систему з продажу квитків не лише на події Центру Довженка, а й інших майданчиків, укладати договори з іноземними компаніями з оцифрування їх фільмів тощо.

Виступ пана Душутіна на конкурсі можна подивитись тут (з 5 хвилини):

Міністр культури вважає претензії Душутіна "справедливими" і просить членів конкурсної комісії бути "об'єктивними".

Голова конкурсної комісії Ірина Подоляк у коментарі «Детектор Медіа» зазначила, що підстав для перегляду результатів конкурсу немає, він відбувся у повній відповідності до законодавства.

"Конкурс відбувся ідеально, відповідно до закону. Публічно, відкрито і з рівним забезпеченням прав усіх кандидатів: усі кандидати зробили публічні презентації, усім кандидатам ставили запитання, усі кандидатури обговорювали, щодо усіх кандидатур голосували, усі мали однаковий час для презентацій, час на питання-відповіді від членів комісії не обмежувався. Конкурсна комісія закінчила свою роботу, підписавши протокол", – зауважила Ірина Подоляк.

На думку Подоляк, лист міністра можна інтерпретувати як тиск на конкурсну комісію, в ньому «імперативно вказується на необхідність скасувати результати конкурсу».

"Але, підставою для проведення нового конкурсу може бути відхилення усіх кандидатур. Фігурант може оскаржити результати в суді, але це абсолютно безперспективний кейс. Довженко-центру нічого не загрожує - Міністр, за своїм власним переконанням, якщо боїться судових позовів чи «колапсу» інституції, може призначити переможницю т.в.о. у разі, якщо буде забезпечення позову пана Душутіна. Але жодних підстав для такого листа нема, як і жодної загрози паралічу Довженко-центру. Лист міністра містить оціночне судження, де завідомо вимоги скаржника вважаються «справедливими». Також зауважте, що заява скаржника без реєстраційного номера", – вказала Подоляк.

Олексій Душутін – колишній гендиректор ВАТ "Військово-будівельне управління Москви", який, за повідомленням газети "Коммерсант", знаходиться в міжнародному розшуку за звинуваченням у спробі шахрайства. Наразі є громадянином Канади і живе в Україні.

На конкурсі Душутін отримав 0 голосів від конкурсної комісії, як і інша учасниця Ірина Колесник. Тарас Босак та Денис Калюжний написали заяви про відмову від участі у конкурсі. Перемогла Олена Гончарук, нинішня директорка Музею кіно в Центрі Довженка – вона отримала 6 голосів від членів комісії. Олена Лавренюк отримала 5 голосів. В роботі конкурсної комісії брали участь: Ірина Подоляк (голова комісії), Пилип Іллєнко, Марія Задорожна – делеговані колективом, Юлія Сінькевич, Денис Іванов, Сергій Зленко – від ГО, Сергій Тримбач, Владислав Берковський та Сергій Созановський - від Мінкульту.