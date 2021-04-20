Лауреати в номінації «Фінансист року»

В цьому році святкує свій 25-річний ювілей загальнонаціональна програма «Людина року».

Віталій ЗІННІКОВ, Голова Правління АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень»

Найвагоміші здобутки в Вашій професійній діяльності в 2020 році? Позитивна динаміка фінансових показників діяльності Банку.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети? Не існує не правильних рішень, всі проблеми від небажання взяти відповідальність за прийняте рішення.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Капітаном океанського лайнеру.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Так, відвідати 100 країн.

Бути сьогодні успішним – це… бути визнаним експертом в своїй справі.

Ваш улюблений афоризм? У світі не буває хибних думок. Бувають думки, які не збігаються з нашими.

На що Вам шкода витрачати гроші? На безглузді подарунки.

В чому Ви зберігаєте особисті заощадження? В спогадах від мандрівок.

Скільки Вам потрібно грошей для щастя? Щоб вистачало на реалізацію мрій.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Гроші це засіб для комфортного існування, а щастя - сенс існування.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... » Для мене точка опори – моя сім’я і друзі. Саме вони допомагають змінювати мій світ.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Переоцінка професіональних якостей оточуючих.

Чи є у Вас улюблена книга? Харукі Муракамі 1Q84.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? З особистостями, які відкривали нові землі, наприклад Христофор Колумб, Амеріго Веспуччі, Джеймс Кук.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Краще дати можливість всім охочим подивитись на чудеса світу там, де вони знаходяться.

Яке заняття для Вас - найкращий відпочинок? Подорожі.

Євген МЕЦГЕР, CEO АТ «Укрексімбанк»

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2020 році? Прийняте рішення про участь в конкурсі на позицію CEO Укрексімбанку

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети? Якщо хочеш, щоб почало відбуватися те, чого ніколи не відбувалося – почни робити те, чого ніколи не робив. У житті у тебе стільки повноважень, скільки ти готовий на себе взяти, а не стільки, скільки написано в твоїй посадовій інструкції. Команда – найважливіше.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Водієм-далекобійником

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо «так», то яка? 20-денна (2000 км) велоподорож.

Бути сьогодні успішним – це… Повернути банку минулу славу, зробити його прибутковим та знищити думку, що державний банк не може мати ефективну ринкову бізнес-модель. Словом – ВИВЕСТИ «ВЕЛИКОГО» З ТІНІ.

Ваш улюблений афоризм? Рух без мети так само жахливий, як і мета без руху.

На що Вам шкода витрачати гроші? На те, що за гроші не купується.

Як (в чому) Ви зберігаєте особисті заощадження? Акції, облігації, небагато готівки, нерухомість, але основне – у дітях.

Скільки Вам потрібно грошей для щастя? Для щастя гроші не потрібні, гроші потрібні для стійкості та покриття базових потреб.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя – це знати свої цілі та розуміти нагороди, які тебе чекають за їх досягнення.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... підкажу конкурентам, де можна опертися та відпочити».

Кому в цьому житті Ви заздрите? Своїм синам.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Хочу все встигнути.

Чи є у Вас улюблена книга? Улюблених – безліч. Найулюбленіша – ще поки не прочитана.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Може, краще своє створити?

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Велопоїздка з друзями, нове знайомство або угода з клієнтом (уперше реалізована).