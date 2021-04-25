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Сьогодні вночі у США вручатимуть кінопремії “Оскар”

Лідером за кількістю номінацій цьогоріч є стрічка "Манк" Девіда Фінчера.

Сьогодні вночі у США вручатимуть кінопремії “Оскар”
Фото: oscars.go.com

У ніч на понеділок, 26 квітня у Лос-Анджелесі (США) відбудеться 93-та церемонія вручення премії “Оскар” – однієї з найпрестижніших нагород у світовій кіноіндустрії.

Премію присуджує американська Академія кінематографічних мистецтв і наук.

Премії вручатимуть у 23 номінаціях, найпрестижнішими з яких вважаються нагороди за найкращий фільм, найкращому режисерові, а також найкращим акторам і актрисам, які зіграли головні та другорядні ролі. Крім того, Академія відзначає сценаристів, звукорежисерів, операторів, монтажерів, дизайнерів, гримерів, композиторів тощо, пише Укрінформ.

Лідером за кількістю номінацій цьогоріч є стрічка "Манк" Девіда Фінчера, яка може виграти 10 нагород.

Церемонія розпочнеться о 17:00 за місцевим часом (о 3 годині ночі за Києвом) й проходитиме на двох локаціях: на центральному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса та у кінотеатрі “Долбі”.

Зазвичай вручення "Оскарів" проводиться на початку лютого, але цьогоріч церемонію перенесено через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, цьогорічна церемонія вручення кінопремії "Оскар" відбудеться в очному форматі, всі запрошені на церемонію пройдуть тестування на коронавірус.

Претендентів на премію було оголошено 15 березня. На нагороди в номінації "Найкращий фільм" цього року претендують "Батько" Флоріана Зеллера, "Манк" Девіда Фінчера, "Земля кочівників" Хлої Чжао, "Перспективна дівчина" Емеральд Феннелл, "Суд над Чиказькою сімкою" Аарона Соркіна, "Мінарі" Лі Айзек Чун, "Юда і Чорний Месія" Шака Кінга і "Звук металу" Даріуса Мардера.

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