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Лауреатом Букерівської премії цього року став шотландський письменник з дебютним романом

Твір розповідає про хлопчика і його стосунки з матір'ю, що бореться з алкоголізмом. 

Шотландський письменник Дуглас Стюарт став лауератом цьогорічної Букерівської премії з дебютним романом "Шуггі Бейн" (Shuggie Bain). 

Церемонія проходила в онлайн-режимі та транслювалася на телеканалах і радіо. Стюарт отримає 50 000 фунтів стерлінгів, дизайнерське видання своєї книги і додатково 2,5 тис. фунтів за потрапляння в шорт-лист премії. Про це повдіомили на офіціальному сайті The Booker Prizes

Лауреат Букерівської премії 2020 Дуглас Стюарт
Лауреат Букерівської премії 2020 Дуглас Стюарт

Shuggie Bain – перший роман Стюарта. Сюжет заснований на спогадах з дитинства автора та розповідає про хлопчика, який ріс у місті Глазго в 1980-х роках, його матір і її боротьбу з залежністю.

44-річний Стюарт присвятив роман мамі, яка померла від алкоголізму, коли хлопчику виповнилося 16. 

Після закінчення Королівського коледжу мистецтв він переїхав до Нью-Йорка, де розпочав кар'єру в сфері дизайну одягу і працював з Calvin Klein, Ralph Lauren та Gap.

Перша проба пера Дугласа Стюарта відбулася ще десять років тому – він співпрацював з різними журналами. Цього року LitHub та The New Yorker опублікували дві його новели. 

Письменник зазначає, що колосальний вплив на нього мав лауреат Букерівської премії 1994 року Джеймс Келман. Зараз Стюарт завершує роботу над своїм другим романом, дія якого також відбувається в Глазго.

Голова журі премії, видавець і критик Маргарет Басбі заявила, що Shuggie Bain стане класикою, "зворушливим, захопливим та деталізованим портретом згуртованого соціального світу, його людей і цінностей".

Фото: thebookerprizes.com

"Несамовита історія розповідає про безумовну любов між Агнес Бейн, котора впала в алкоголізм через тяжкі життєві обставини, та її молодшим сином. Шуггі бореться з обов'язками не по роках, щоб врятувати матір від самої себе, але водночас має справу з почуттями та питаннями своєї інакшості. Витончено та потужно написаний, це роман, що має вплив завдяки багатьом емоційним регістрам та персонажам", – прокоментувала твір переможця Басбі. 

Нагадаємо, що міжнародну Букерівську премію (Man Booker International Prize), яка заснована 2005 року, щорічно вручають за твір іноземного автора, виданий англійською мовою у Великобританії та Ірландії.

Минулого року переможцем стала дебютантка Маріка Лукас Рейневелд з Нідерландів. Вона також є наймолодшою авторкою, що отримала премію.

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