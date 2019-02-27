В поддержку выставки "Квантовый скачок Шевченко", которую испортили в Киевском метро, киевский панк-художник Влад Корнюк решил нарисовать знаменитого украинского писателя и общественного деятеля Ивана Франко в образе супермена.
"Поддерживая "Квантовый скачок Шевченко", рисую Квантовый скачок Франко", - написал он в соцести.
"Знаете, в последнее время хейтерство начало набирать большие обороты - это очень огорчает. Почему эти квантопрыжки вызывают такое возмущение, особенно у "патриотов". Чем плохо то, что мы можем увидеть известных литературных фигур в образах любимых героев или других известных людей? Почему вы ищете только плохое в этом?" - написал он в фейсбуке.
Автор нового образа Франка посоветовал противникам такого искусства переключиться на позитив, "потому что лучше жить среди добрых людей, а не тех кто вечно критикует".
"Будьте добрее и мир станет лучше", - добавил художник.
Ранее иллюстратор издания The Devochki Леся Мазаник создала набор постеров с изображением украинской поэтессы Леси Украинки в неординарных образах. На плакатах знаменитая украинская писательница и поэтесса предстала в образах Фриды Кало, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Нефертити, Анны Винтур, Королевы Елизаветы, Чудо-женщины и самого Тараса Шевченко.