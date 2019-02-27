Как Россия захватывала Крым. Хроника событий
Как Россия захватывала Крым. Хроника событий
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Европейский вещательный союз прокомментировал скандал вокруг украинского нацотбора
Европейский вещательный союз прокомментировал скандал вокруг украинского нацотбора
Луценко назвал приемлемой контрабанду из РФ запчастей для военной техники
Луценко назвал приемлемой контрабанду из РФ запчастей для военной техники
СТБ может отказаться от проведения нацотбора на Евровидение из-за скандала с Maruv
СТБ может отказаться от проведения нацотбора на Евровидение из-за скандала с Maruv
Порошенко заявил об угрозе полномасштабной российской агрессии
Порошенко заявил об угрозе полномасштабной российской агрессии
Дронову и Зайцевой дали по 10 лет тюрьмы
Дронову и Зайцевой дали по 10 лет тюрьмы
Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)
Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)
Журналисты раскрыли схему масштабных хищений в "Укроборнпроме"
Журналисты раскрыли схему масштабных хищений в "Укроборнпроме"
ГлавнаяКультура

Появился "Квантовый прыжок Франко" в образе супермена

"Поддерживая "Квантовый скачок Шевченко", рисую Квантовый скачок Франко".

В поддержку выставки "Квантовый скачок Шевченко", которую испортили в Киевском метро, киевский панк-художник Влад Корнюк решил нарисовать знаменитого украинского писателя и общественного деятеля Ивана Франко в образе супермена.

"Поддерживая "Квантовый скачок Шевченко", рисую Квантовый скачок Франко", - написал он в соцести.

"Знаете, в последнее время хейтерство начало набирать большие обороты - это очень огорчает. Почему эти квантопрыжки вызывают такое возмущение, особенно у "патриотов". Чем плохо то, что мы можем увидеть известных литературных фигур в образах любимых героев или других известных людей? Почему вы ищете только плохое в этом?" - написал он в фейсбуке.

Автор нового образа Франка посоветовал противникам такого искусства переключиться на позитив, "потому что лучше жить среди добрых людей, а не тех кто вечно критикует".

"Будьте добрее и мир станет лучше", - добавил художник.

Ранее иллюстратор издания The Devochki Леся Мазаник создала набор постеров с изображением украинской поэтессы Леси Украинки в неординарных образах. На плакатах знаменитая украинская писательница и поэтесса предстала в образах Фриды Кало, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Нефертити, Анны Винтур, Королевы Елизаветы, Чудо-женщины и самого Тараса Шевченко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также