Занявшая второе место в нацотборе группа Freedom Jazz отказалась от участия в Евровидении

Группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место в рейтинге на Национальном отборе на "Евровидение-2019", отказалась от участия в песенном конкурсе.

Об этом сообщается на странице группы в Фейсбуке.

"Спасибо за вашу поддержку, любовь, волнение и за то, что все время были с нами! Мы очень счастливы, что вы помогли занять нам второе место национального отбора Евровидения-2019! Наша главная победа - это ві! Для вас мы экспериментирует, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может, когда мы еще раз попробуем свои силы в национальном отборе... Но только что мы получили звонок с НОТУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении-2019", - говорится в сообщении.

"Сейчас наш «Cupidon» летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время. Поэтому, ждем вас на наших концертах!", - отмечается в сообщении.

Следующей в рейтинге идет группа Kazka, занявшая третье место.

Напомним, победительницей нацотбора на Евровидение-2019 в этом году стала певица Maruv (Анна Корсун). У части украинского общества это вызвало возмущение, так как певица гастролирует в стране-агрессоре.

Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в России ради Евровидения, но выразила несогласие с рядом других пунктов предложенного ей контракта. В частности, НОТУ запретило ей любую импровизацию на сцене и общение с журналистами без разрешения, а также потребовало передать права на песню. В случае нарушения любого из пунктов певице грозил штраф 2 миллиона гривен. В итоге НОТУ и Maruv не смогли договориться по контракту.