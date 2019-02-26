27 февраля 2019 г, в 20:00 в киевском Доме звукозаписи Ухо-ансамбль сыграет произведения композитора-постмодерниста Дьёрдя Лигети.

Как сообщают организаторы, музыкальное агентство "Ухо", в программе — Концерт для виолончели и оркестра, Камерный концерт для тринадцати инструментов и Концерт для фортепиано и оркестра.

Событие станет станет «предпоказом» монографического альбома, который Ухо записывает для австрийского лейбла Kairos.

Ухо-ансамбль, созданный агентством «Ухо», задумывался как камерный оркестр солистов и специализируется на новой музыке. За почти четыре года деятельности под руководством итальянского дирижера Луиджи Гаджеро ансамбль отыграл 17 программ и около 100 сложнейших сочинений ведущих композиторов второй половины ХХ века, большинство из которых звучало в Украине впервые.

После серии из четырех релизов современной музыки, записанных ансамблем в 2017–2018 годах — альбомов Стефано Джервазони (для Winter & Winter), Сэмюэла Андреева, Тосио Хосокава (для Kairos) и Алессандро Сольбиати (для EMA Vinci) — Ухо готовит свою интерпретацию классических сочинений Лигети.

Дьёрдь Лигети — один из самых значительных композиторов второй половины ХХ века. В отличие от Булеза и Штокхаузена, ориентировшихся на научные методы, Лигети — ранний представитель музыкального постмодерна. "«Озвучивание» образов и абстракций интересовало его куда больше формальных принципов. Лигети говорил, что вначале всегда представляет музыку визуально, в разных цветах, и даже само понятие музыкального времени виделось ему белым туманом, ползущим слева направо с еле слышным шипением", – рассказывают в агентстве "Ухо".

У всех произведений, которые прозвучат 27 февраля в Киеве, большая история записей — перед концертом слушатель может ознакомиться с интерпретациями, исполненными под руководством Пьера Булеза, Рейнберта де Леу (при участии самого Лигети), Петера Этвёша и Дэвида Атертона.

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