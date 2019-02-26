СТБ может отказаться от проведения нацотбора на Евровидение из-за скандала с Maruv

Кто поедет на Евровидение вместо Maruv, в СТБ не знают.

Телеканал СТБ может отказаться от организации национального отбора на Евровидение из-за скандала с певицей Maruv (Анна Корсун).

Об этом сообщила пресс-служба канала.

"Четыре года СТБ проводит Нацотбор по правилам, утвержденным НОТУ. СТБ проводит отбор и его трансляцию за собственные деньги. Три года мы оказывали поддержку победителю национального отбора. Эта поддержка в том числе включала подготовку номера и прочее сопровождение во время поездки и его участия в конкурсе. ...Учитывая сложившуюся ситуацию, мы будем размышлять над тем, есть ли нам смысл в дальнейшем принимать участие в проведении национального отбора на Евровидение", - заявили в СТБ.

По мнению канала, скандал вокруг Maruv свидетельствует о необходимости изменений в конкурсе, и если неподписание контракта с певицей связано с ее гражданской позицией, этот момент нужно указывать в правилах.

"При этом сразу возникают три вопроса: 1) какой должна быть процедура проверки артистов и их семей на гражданскую позицию, график гастролей, частные концерты, сотрудничество с российскими музыкантами и тому подобное; 2) соответствует ли она демократическим подходам, приемлемым для цивилизованного общества; 3) кто это будет делать? Ведь задача телеканала - производство и трансляция, а проверять имеют другие службы", - заявили в СТБ.

Телеканал подчеркнул, что не имеет отношения к подписанию договора с победителем нацотбора и не знает, какие пункты и требования он включает.

Кто поедет на Евровидение вместо Maruv, в СТБ тоже не знают.

Деньги за SMS, отправленные в поддержку Maruv, зрителям не вернут. Но канал готов передать их на благотворительность.

Напомним, национальный на отбор на Евровидение-2019 выиграла Maruv. У части украинского общества это вызвало возмущение, так как певица гастролирует в стране-агрессоре.

Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в России ради Евровидения, но выразила несогласие с рядом других пунктов предложенного ей контракта. В частности, НОТУ запретило ей любую импровизацию на сцене и общение с журналистами без разрешения, а также потребовало передать права на песню. В случае нарушения любого из пунктов певице грозил штраф 2 миллиона гривен.

В итоге НОТУ и Maruv не смогли договориться по контракту.