Maruv не поедет от Украины на Евровидение

Певица и НОТУ не смогли договориться по контракту.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 из-за ряда причин. Об этом сообщает пресс-служба НОТУ.

Певица Анна Корсун (сценическое имя - MARUV) одержала победу в шоу "Национальный отбор" в результате честного конкурса и получила максимальный балл от зрителей. Ее выступление высоко оценили музыкальные эксперты, представители шоу-бизнеса и зрители. Однако у исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства: после подписания договора на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире.

После проведенных переговоров ОАО "НОТУ" и певица MARUV не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе.

Согласно правилам Евровидения (п. 2.6) вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса. "Ситуация, которая сложилась вокруг национального отбора этого года, имеет признаки политизации. Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели политизации результатов национального отбора", - сказано в сообщении.

НОТУ предстоит выбрать другого исполнителя, который представит Украину на песенном конкурсе в Израиле.