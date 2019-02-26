Прокуратура похвасталась возвращением 1488 га земли

Стоимость участка оценивается более чем в 401 млн грн.

Хозяйственный суд Закарпатской области отменил государственный акт на право постоянного пользования земучастками общей площадью 1488 га в Тячевском районе.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Прокуратура установила, что одно из местных предприятий на безвозмездной основе пользуется землей сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной формы собственности. Рыночная стоимость указанного земельного участка оценивается более чем в 401 млн грн.

Изготавливать правоустанавливающие документы на данный участок и платить за него в местный бюджет предприятие отказалось.

На этом основании прокуратуре удалось добиться возвращения земли в государственную и коммунальную собственность.