Maruv не поедет от Украины на Евровидение
Maruv не поедет от Украины на Евровидение
"Оскары"-2019: "Зеленая книга" – лучший фильм года (список победителей)
"Оскары"-2019: "Зеленая книга" – лучший фильм года (список победителей)
Журналисты раскрыли схему масштабных хищений в "Укроборнпроме"
Журналисты раскрыли схему масштабных хищений в "Укроборнпроме"
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Европейский вещательный союз прокомментировал скандал вокруг украинского нацотбора
Европейский вещательный союз прокомментировал скандал вокруг украинского нацотбора
Тайна о прививках
Тайна о прививках
Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)
Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
ГлавнаяПолитика

Прокуратура похвасталась возвращением 1488 га земли

Стоимость участка оценивается более чем в 401 млн грн.

Прокуратура похвасталась возвращением 1488 га земли
Фото: zn.ua

Хозяйственный суд Закарпатской области отменил государственный акт на право постоянного пользования земучастками общей площадью 1488 га в Тячевском районе.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Прокуратура установила, что одно из местных предприятий на безвозмездной основе пользуется землей сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной формы собственности. Рыночная стоимость указанного земельного участка оценивается более чем в 401 млн грн.

Изготавливать правоустанавливающие документы на данный участок и платить за него в местный бюджет предприятие отказалось.

На этом основании прокуратуре удалось добиться возвращения земли в государственную и коммунальную собственность.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также