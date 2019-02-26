Снизить цену на газ для населения без экономических последствий невозможно, - Гройсман

Если оптимальное решение будет найдено, правительство готово его принять на следующий день.

Кабинет министров готов снизить цену на газ для населения, если это не будет противоречить международным договоренностям Украины с Международным валютным фондом и Европейским Союзом.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе Украинского энергетического форума в Киеве, передает УНИАН.

По словам премьера, если будет найдено решение, позволяющее снизить цену на газ для населения в два или четыре раза без негативных последствий для экономики, которое не будет противоречить международным договоренностям, то правительство готово его принять на следующий день.

"Возможно ли без последствий для национальной экономики, без экономического коллапса, возможно ли сегодня снизить в два, три или четыре раза цену на газ в стране? Я прошу вас, как профессиональных людей, обсудить эту тему, и глубоко уверен в том, если вы найдёте решение, что это возможно, и это будет полностью совпадать с нашими договоренностями с ЕС, Всемирным банком и МВФ, - то я беру на себя обязательства это профессиональное решение, которое будет найдено, реализовать, буквально, завтра", - сказал Гройсман.

"Но если нет, то я думаю, что мы должны очень громко говорить о реалистичности, или это просто оголтелый популизм, который мы проживали не один год, поскольку большинство участников рынка не имели доступа к недрам, они были закрыты, и фактически мы потеряли десятилетия, потеряли возможности стать энергонезависимым государством", - добавил премьер.

Напомним, с 1 ноября прошлого года цена на газ выросла на 23% до 8,6 гривен за кубометр. Повышение цены на газ было одним из требований МВФ для предоставления кредитного финансирования. Кабмин оценивает эффект от повышения цен на газ в 2019 году в 9 млрд гривен.

Очередное повышение тарифов на газ ожидается во II квартале 2019 года.

Некоторые политики в ходе президентской предвыборной кампании обещают снизить цену на газ для населения в два или четыре раза. В то же время глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев считает, что снижение цены невозможно и может закончиться коллапсом всей финансовой системы страны, когда рост курса доллара невозможно будет спрогнозировать.