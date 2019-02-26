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Порошенко подписал закон о недопуске российских наблюдателей на выборы

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Порошенко подписал закон о недопуске российских наблюдателей на выборы
Фото: Макс Требухов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете участия наблюдателей из России на выборах в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Президент подписал закон, который запрещает представителям страны-агрессора быть наблюдателями на выборах в Украине", - сказано в сообщении.

Закон вносит изменения в законы "О выборах Президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах" и определяет, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Этот запрет также касается лиц, предложения по которым инициированы или внесены государством, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, 7 февраля Рада запретила участие наблюдателей из России на выборах в Украине. Граждане России не будут допущены для наблюдения за выборами в составе миссии ОБСЕ, однако Россия заявила, что направит наблюдателей для краткосрочного наблюдения - непосредственно в день голосования.

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