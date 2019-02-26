Тимошенко призвала начать процедуру импичмента Порошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала начать процедуру импичмента Президента Петра Порошенко. Об этом в окружении депутатов фракции она заявила, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, передаёт корреспондент LB.ua.

«Мы объявляем, что со всеми другими фракциями, кто поддерживает нас, мы начинаем процедуру импичмента президента. Мы обращаемся ко всем депутатам, кто имеет честь и совесть, чтобы поставить на место преступные группировки», — заявила она.

Тимошенко обратилась ко всем СМИ и международных представительств, которые работают в Украине, ко всему народу Украины.

«Вчера произошло экстраординарное событие: журналисты-расследователи два года наблюдали за тем, как президент и его окружение торгуют на крови. Вчера они выпустили обширный и доказательный материал, который показывает как через «Ленинскую кузню», подконтрольную президенту, проводили завоз контрабандой запчастей из РФ - страны-агрессора. С откатами и обвалом денег по ценам в два и четыре раза дороже, чем даже они покупали. И эти поломанные запчасти проставлялись на украинские оборонные заводы, использовались для нашей украинской техники, чем подрывалась обороноспособностью нашей армии и санкции против РФ. Самое главное — во главе этой пирамиды стоял президент Украины. Вместе с ним — господин Гладковский, возглавляющий Укроборонпром и его сын, друзья сына», — напомнила она.

Глава «Батькивщины» считает, «когда президент говорит о патриотизме, это фейк, он разрушает Украину. Мы считаем, что это подпадает под ст.111 Уголовного кодекса Украины — это «государственная измена», которая умышленно осуществлена гражданином Украины по подрыву суверенитета, территориальной целостности и обороноспособности Украины. По сути, это содействовавшие врагу в процессе уничтожения армии. Это подсудное дело», - отметила она.

Обновление. Тимошенко начала сбор подписей под постановлением о начале импичмента Порошенко.

«Я первой ставлю подпись под проектом постановления... Нам нужно создать временную следственную комиссию для начала процедуры импичмента президента по факту государственной измены и нанесению ущерба обороноспособности и армии Украины», - заявила она.

Фото: Анна Стешенко

Тимошенко отметила, что проект постановления будет зарегистрирован в парламенте «до конца дня».

Глава «Батькивщины» призвала народных депутатов других фракций подписать документ.