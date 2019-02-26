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Рада одобрила допуск иностранных военных на учения в Украине

Расходы на учения предусматривают 40,2 млн гривен со стороны Украины.

Рада одобрила допуск иностранных военных на учения в Украине
Фото: www.mil.gov.ua

Верховная Рада 26 февраля поддержала законопроект №10067, который разрешает иностранным военным принять участие в учениях на территории Украины.

За это проголосовали 263 народных депутата.

В частности, предлагается допустить до 8 тысяч иностранных военнослужащих с вооружением и военной техникой для участия в шести учениях: многонациональных по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины, украинско-американских "Репид Трайдент" и "Си Бриз", украинско-британских "Вориер Вотчер", многонациональных "Кленовая арка" и украинско-румынских "Риверайн".

В свою очередь украинские Вооруженные силы в составе до 1,8 тыс. военных примут участие в 18 учениях за границей.

Расходы на учения предусматривают 40,2 млн гривен со стороны Украины и финансовую поддержку других государств.

Напомним, что такие законопроекты принимаются ежегодно.

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Источник: "Українські новини"
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