Верховный суд отказался признать работу Зеленского в "Лиге смеха" предвыборной агитацией

Верховный Суд отказался признать участие кандидата в президенты Владимира Зеленского в качестве ведущего телевизионной программы "Лига смеха" предвыборной агитацией. Такое сообщение распространила сегодня пресс-служба Зеленского.

Иск на Зеленского подала кандидат в Президенты, бывшая ведущая телеканала "Прямой" Юлия Литвиненко.

"Литвиненко требовала признать противоправной предвыборной агитацией участие Владимира Зеленского в качестве ведущего в телепередаче "Лига Смеха", которая транслировалась 15 февраля на телеканале 1+1. Кроме того, журналистка просила суд установить факт нарушения финансирования избирательной кампании Владимира Зеленского. Верховный Суд признал иск безосновательным и отказал в его удовлетворении в полном объеме", - сказано в сообщении.

Напомним, Комитет избирателей Украины заявил, что показ сериала "Слуга народа-3" во время избирательного процесса должен рассматриваться как предвыборная агитация в пользу кандидата в президенты Владимира Зеленского и должен быть оплачен из избирательного фонда. Премьера нового сезона сериала запланирована на март 2019 года.