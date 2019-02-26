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Верховный суд отказался признать работу Зеленского в "Лиге смеха" предвыборной агитацией

Иск в отношении Зеленского подала другой кандидат - Юлия Литвиненко.

Верховный суд отказался признать работу Зеленского в "Лиге смеха" предвыборной агитацией
Фото: пресс-служба Владимира Зеленского

Верховный Суд отказался признать участие кандидата в президенты Владимира Зеленского в качестве ведущего телевизионной программы "Лига смеха" предвыборной агитацией. Такое сообщение распространила сегодня пресс-служба Зеленского.

Иск на Зеленского подала кандидат в Президенты, бывшая ведущая телеканала "Прямой" Юлия Литвиненко.

"Литвиненко требовала признать противоправной предвыборной агитацией участие Владимира Зеленского в качестве ведущего в телепередаче "Лига Смеха", которая транслировалась 15 февраля на телеканале 1+1. Кроме того, журналистка просила суд установить факт нарушения финансирования избирательной кампании Владимира Зеленского. Верховный Суд признал иск безосновательным и отказал в его удовлетворении в полном объеме", - сказано в сообщении.

Напомним, Комитет избирателей Украины заявил, что показ сериала "Слуга народа-3" во время избирательного процесса должен рассматриваться как предвыборная агитация в пользу кандидата в президенты Владимира Зеленского и должен быть оплачен из избирательного фонда. Премьера нового сезона сериала запланирована на март 2019 года.

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Источник: "Украинские новости"
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