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KAZKA отказалась ехать на Евровидение

"Нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять музыкой, а не сеять раздор".

KAZKA отказалась ехать на Евровидение
Фото: facebook.com/kazka.band

Группа KAZKA, занявшая третье место в национальном отборе на Евровидение, отказалась представлять Украину на конкурсе в этом году.

Об этом говорится в фейсбуке группы.

"Мы хотим и считали бы за честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение", - говорится в заявлении.

Напомним, победительницей нацотбора на Евровидение-2019 в этом году стала певица Maruv (Анна Корсун). У части украинского общества это вызвало возмущение, так как певица гастролирует в стране-агрессоре.

Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в России ради Евровидения, но выразила несогласие с рядом других пунктов предложенного ей контракта. В частности, НОТУ запретило ей любую импровизацию на сцене и общение с журналистами без разрешения, а также потребовало передать права на песню. В случае нарушения любого из пунктов певице грозил штраф 2 миллиона гривен. В итоге НОТУ и Maruv не смогли договориться по контракту.

Группа Freedom Jazz, занявшая второе место в нацотборе, не захотела менять Maruv.

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