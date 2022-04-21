Між Києвом та Ірпенем частково відновлять рух громадського транспорту з 25 квітня

З понеділка, 25 квітня, між Києвом та Ірпенем частково відновлять рух громадського транспорту.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

"Багато хто з вас просив запустити громадський транспорт між Ірпенем та Києвом. Ми домовилися із перевізником, що будемо робити це поступово і в залежності від кількості пасажирів ущільнювати графіки", - написав він у фейсбуці.

Отже, вже з 25 квітня поїдуть перші маршрутки на Київ і зі столиці до Ірпеня.

№379 Ірпінь (вул. Сковороди, ЖК «Синергія») – Київ (м. Академмістечко) – з 7:00 до 19:00 щогодини;

№392 Ірпінь – Київ, тимчасова схема маршруту – вул. 11 Лінія – Військовий шпиталь – Северинівська – Підгірна – Личака – Озерна – Соборна – с. Романівка – м. Академмістечко – з 7:00 до 19:00 щогодини;

№422 Буча-Київ (через Ірпінь), тимчасова схема руху – Ірпінська центральна лікарня ( Буча, вул. Енергетиків) – вул. Вокзальна – Ірпінь, вул. Соборна – Північна – Степанівська – Садова – Лисенка – Пушкінська – Університетська – с. Романівка – м. Академмістечко. Графік: Буча: 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Київ – 08:30, 10:30, 16:30, 18:30.

Нагадаємо, Ірпінь є одним з найбільш постраждалих міст Київської області. Від російських військ його звільнили 28 березня. Наразі в місті проведено перший етап розмінування. Комунальники разом з волонтерами почали розчищати вулиці, відновляється автомобільне сполучення та електроенергія.

Для відновлення всієї інфраструктури Ірпінської громади після масштабних руйнувань необхідно 1 мільярд доларів.