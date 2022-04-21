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За розстріл українців Росія вручає своїм військовим медалі, - СБУ

"Тут у нас было двадцать пять гражданских, они выезжали автобусом. Убили".

За розстріл українців Росія вручає своїм військовим медалі, - СБУ
Фото: facebook/Людмила Денісова

Росія вручає медалі своїм солдатам за розстріли мирних українців і цим заохочує звірства армії.

Як повідомили в Службі безпеки України, це підтверджує перехоплена чергова розмова двох родичів-загарбників.

"Тут у нас было двадцать пять гражданских, они выезжали автобусом. Убили", - каже один.

Натомість інший вихваляється своїми планами зґвалтувати українку, називаючи це "побаченням".

"Я тут девушку встретил, думаю с ней на свидание сходить. На двоих. Укроп отказался. Она у нас тут сидит. Привязанная", - каже сміючись інший окупант.

"Але загарбникам недовго лишилося радісно хизуватись своїми звірствами. За кожен злочин доведеться відповідати!", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що окупанти з Росії отримали вказівку від керівництва перейти на "самозабезпечення" до подальших розпоряджень через серйозні логістичні проблеми агресора. Таким рішенням армія РФ фактично легалізувала мародерство.

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