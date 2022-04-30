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Поліцейські спіймали двох російських інформаторів на Запоріжжі

На блокпосту поліцейські зупинили для перевірки авто.

Поліцейські спіймали двох російських інформаторів на Запоріжжі
Фото: Скрін з відео

У Запорізькій області поліцейські викрили інформаторів російських загарбників.

Про це повідомляє пресцентр Національної поліції.

29 квітня на блокпосту, розташованому в Оріхівському напрямку, поліцейські зупинили для перевірки авто, в якому знаходилися двоє чоловіків. Під час бесіди вони пояснили, що перевозять різні товари. Однак в ході огляду мобільних телефонів правоохоронці встановили, що чоловіки передавали противнику інформацію щодо руху сил і засобів ЗСУ.

Нагадаємо, що у Запорізькій області на один день, неділю, 1 травня, комендантська година триватиме на кілька годин довше.

Також у Запорізькій області збили російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", який вів розвідку місцевості.

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