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Російські війська вранці обстріляли Дніпропетровську область

Поцілили по полям, ніхто з людей не постраждав.

Російські війська вранці обстріляли Дніпропетровську область
Ілюстративне фото
Фото: Валентин Резніченко в Telegram

Сьогодні, 30 квітня, російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Ворог відкривав вогонь по Великій Костромці у Криворізькому районі та по одному з сіл Синельниківського району.

Про це поовідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram-каналі.

"Сьогоднішня ніч в області була спокійною. А на ранок отримали "привіт" від окупантів: ворог обстріляв околиці Великої Костромки у Криворізькому районі. Поцілили по полям, ніхто з людей не постраждав", - написав Лукашук.

За його словами, також було обстріляно одне з сіл Синельниківського району, що межує із Запорізькою та з Донецькою областями. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.

"Наразі в регіоні ситуація контрольована, немає жодного окупанта. Нехай день буде мирним", - додав Лукашук.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли з "Градів" населені пункти Велика Костромка та Мар’янське у Зеленодольській громаді. Внаслідок обстрілів було пошкоджено також житлові будинки, постраждалих не було.

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