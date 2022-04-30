Росія вдарила ракетами по Одеському аеропорту з території Криму (оновлено)

Внаслідок ракетного удару пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту, подальше її використання неможливе.

Про це повідомили у пресцентрі сил охорони та оборони Півдня.

В Одеській міській раді нагадали громадянам, що поширення інформації про бойові дії обмежене в часі й має бути узгоджене з військовим командуванням.

Оновлення. Унаслідок ракетного удару по Одесі вдень 30 квітня постраждалих немає, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Сьогодні ворог завдав удару з території тимчасово окупованого Криму береговим ракетним комплексом "Бастіон". Злітно-посадочна смуга аеропорту "Одеса" зазнала руйнації. Дякувати Богу, ніхто не постраждав", – сказав очільник ОВА.

Марченко додав, що в області проводяться протидиверсійні заходи, аби забезпечити максимальну безпеку мешканців Одещини на період подовженої комендантської години, і попросив поставитися до цього з розумінням.

Раніше сьогодні одесити повідомляли, що в місті пролунали звуки кількох вибухів. Також було чутно автомобільну сигналізацію, що ввімкнулася слідом за вибухами.