У січні-березні знизився обіг готівки в касах банків, - НБУ

Обсяг надходжень готівки до кас банків за цей період становив 490,4 млрд грн та зменшився на 11% порівняно з січнем – березнем минулого року.

У січні – березні обіг готівки в касах банків знизився.

Про це повідомили в Національному банку України.

"Так, обсяг надходжень готівки до кас банків за цей період становив 490,4 млрд грн та зменшився на 11% порівняно з січнем – березнем минулого року. Видача готівки з кас банків у I кварталі 2022 році становила 544,8 млрд грн. Вона зменшилися не так суттєво, лише на 0,5% порівняно з відповідним періодом 2021 року", - зазначили в НБУ.

В установі кажуть - за перший квартал цього року не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами.

Серед найпоширеніших касових операцій з видачі готівки:

за операціями клієнтів із використанням платіжних карток – 78,9%;

для придбання іноземної валюти в клієнтів – 5,6%;

для підкріплення операторів поштового зв’язку – 5,6%.

В НБУ повідомили - традиційно найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):

операції клієнтів із використанням платіжних карток – 34,1%;

торговельна виручка – 31,8%;

виручка від усіх видів послуг – 14%.

Нагадаємо, Нацбанк дозволив банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту.

Раніше Офіс Президента представив Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради розроблений спільно з Кабміном план економічного відновлення України.