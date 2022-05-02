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Кабмін виділив 2 мільярди на виплати "єПідтримки"

Загальна сума виплат сягнула 23,332 млрд гривень.

Кабмін виділив 2 мільярди на виплати "єПідтримки"
Фото: itc.ua

Кабінет Міністрів виділив Міністерству економіки 1,882 мільярда гривень для виплат за програмою "єПідтримка". Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду.

Раніше на програму було виділено 21,45 млрд гривень. Таким чином, загальна сума сягнула 23,332 млрд гривень.

Нагадаємо, термін подання заявок на отримання 6,5 тисяч гривень за програмою "єПідтримка" минув 31 березня.

Програма доступна для ФОП усіх груп і найманих працівників, за яких сплачується ЄСВ, крім працівників бюджетних установ, фондів загальнодержавного страхування та державної служби. Отримати виплати могли резиденти тих областей, де велися чи ведуться бойові дії.

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