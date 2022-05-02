Україна отримала 495 млн євро гранту з Цільового фонду Світового банку

Готується залучення чергової грантової підтримки від США в обсязі 500 млн доларів.

До України надійшла ще одна частина грантових коштів у розмірі 495 млн євро, які було надано з Цільового фонду донорів Світового банку.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Грант отримано у рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України.

Цей грант наданий Україні у рамках перших змін до Угоди про грант Цільового фонду донорів. Відповідно до цього, до державного бюджету надійшли кошти від США (близько 463 млн євро), Норвегії (близько 20,5 млн євро) та Австрії (близько 10 млн євро).

“Ці кошти буде спрямовано на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб”, – йдеться в повідомленні.

Цільовий фонд створено Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, внески до якого уже надійшли від Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Великої Британії, Норвегії, Австрії та Сполучених Штатів Америки.

Наразі готується залучення чергової грантової підтримки від США в обсязі 500 млн доларів.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Сергій Марченко підписав зі Світовим банком угоду про надання Україні гранту в розмірі 88,5 млн євро із Цільового фонду на політику розвитку у сфері економічного відновлення.