На Чернігівщині працюють вже вісім мостів та шляхопроводів, – Кубраков

Відкрито рух ще на двох переправах.

У Чернігівській області відкрито рух ще на двох тимчасових переправах, в регіоні відновлено вісім мостів та шляхопроводів. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.



«Після звільнення території Чернігівщини дорожнє господарство відновило роботу для забезпечення безперервної гуманітарної та медичної допомоги. Цими вихідними чергову переправу збудували на маршруті, який поєднує міста Чернігів та Мена, на дорозі Н-27. За п’ять днів змонтували прогонову будову тимчасового мосту, облаштували перекриття та огородження мосту», – зазначив він.

Раніше, за словами міністра, ще одна переправа запрацювала на дорозі Р-69 Київ – Чернігів. Там влаштовано насип тимчасової об'їзної дороги. Для пропуску води підготовлено труби та шар покриття з щебенево-піщаної суміші.

В міністерстві підкреслюють: це вже друга тимчасова переправа, збудована на маршруті, який з'єднує Чернігівщину з Київщиною.

Відомство також нагадує, що в результаті бойових дій на території області було зруйновано 680 км державних доріг та 22 мости.

Нагадаємо, раніше Кубраков інформував про відкриття руху через річку Ірпінь на дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Ця переправа відновлює сполучення Гостомеля, Бучі та Бородянки зі столицею. Усі роботи з будівництва тимчасової переправи зайняли два тижні.