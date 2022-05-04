«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні

Група №1: чекісти та чиновники-конспірологи
Перша токсична група – російські колишні чиновники, представники КДБ/ФСБ у відставці, різні «однокурсники Путіна», умовна група «тих, хто вхожий і тих, хто багато знає». До цієї категорії можна віднести діяльність у медійному полі Юрія Швеця, Андрія Іларіонова. Під виглядом «закритої інформації, яку можуть знати тільки ті, хто має контакт з тими, хто вхожий на Стару площу/Луб'янку, або має досвід спілкування з Путіним» вони подають суб'єктивні враження, уривки спогадів та історій, які цілком можуть бути вигадані від початку до кінця.
Ці мемуари виглядають досить достовірно (в рамках того світу, який малюється такими оповіданнями) і захопливо – адже історія, розказана від першої особи та про персоналії, а не про нудні бюрократичні механізми, завжди є перспективнішою. Така подача інформації дає слухачеві ілюзію причетності, знайомства з таємницями «сильних світу цього», а насправді породжує хибні очікування про крихкість системи.
Проте всі ці спектаклі ставляться рівно з однією метою – донести потрібну колишньому (або умовно-колишньому, адже колишніх у подібних системах не буває) керівництву інформацію.
Найяскравіший приклад – нещодавня скандальна заява Швеця про факти корупції, що нібито мали місце з американською військовою допомогою Україні.
Ця група осіб ще може бути позначена як Гіркін із (умовно) зворотним знаком. Адже колишній «міністр оборони ДНР» займається зараз абсолютно тим самим – бере участь у медійній війні ФСБ проти ГУ ГШ, паралельно формуючи хибні очікування в української аудиторії своїми розповідями про те, як армія РФ насправді ні на що не здатна. І це досі цитують в українському медіа-просторі – адже аудиторія продовжує приймати одкровення «медійних гебістів» за чисту монету.
Група №2: ті, що заперечують колективну відповідальність росіян
Це найбільша на сьогоднішній день група «не таких росіян». Російський YouTube майже повністю складається з інтерв'ю. Можна вибрати практично на будь-який смак: для тих, хто інтелігентніший і кому ближче гуманітарна тематика – «Скажи Гордеевой», для молодшої аудиторії – Юрій Дудь, для тих, кому подобаються більш «жовті» жанри – «А поговорить?» (проєкт журналістки Ірини Шихман) та «Осторожно, Собчак». Усі ці канали сьогодні працюють на уникнення колективної відповідальності росіян за режим Путіна та його злочини.
Найяскравіше в концепції відмови від колективної провини працює канал Катерини Гордєєвої. Використовується весь набір інструментів, властивий стандартній російській пропаганді: повторення вигідної їй тези різними вустами й у різних конфігураціях (одне й те саме можуть говорити і університетський викладач, і знаменитий у Росії і на пострадянському просторі актор, і видавець-меценат). Дається основне коротке гасло – колективний росіянин не винен у війні, що її веде Путін. А щоби глядачу було не так помітно, що відповідний канал працює над закріпленням одного й того самого твердження, інколи запрошуються герої – антагоністи – ті, які кажуть, що росіяни мають понести колективну вину за скоєні злочини проти України, – наприклад, Валентина Мельникова, секретар Союз комітету солдатських матерів Росії.
Всі ці прийоми докладно описуються у підручниках журфаку МДУ за нульові роки. Тут немає жодного відхилення від стандарту, якому навчають у РФ.
При цьому герої як один кажуть, що «те, що робить Росія з Україною – жахливо». На перший погляд, позиція виглядає правильною, і, здавалось би, тих самих «хороших росіян», яких так вперто хоче знайти українське суспільство, нарешті виявлено. Ось тільки є одразу два «але»: по-перше, слово «війна» не вживається, а якщо й вимовляється героями інтерв'ю, то перекривається шипінням – адже, за російським законодавством, війну Росії проти України заборонено називати так. Є лише слово «спецоперація» та евфемізми. По-друге, для всіх цих «людей із пристойними обличчями» відлік війни Росії проти України починається з лютого 2022 року. Все, що Росія творила в Україні раніше, цими «світлими людьми» як війна абсолютно не сприймається.
І ця позиція транслюється назовні: в інтерв'ю Гордєєвої нещодавно з'явилися англійські субтитри – для демонстрації і західній аудиторії, що «не такі росіяни є» та їх, вочевидь, необхідно підтримати – надаючи простір для «унікальних редакцій» та «унікальних журналістських колективів» на території ЄС, виділити їм фінансування. Щоб потім, у рамках тих самих грантових програм, намагатися мирити «хороших росіян» з українцями у групах діалогів для «подолання ворожості».
Група №3: «І що ж, ви відмовитеся від великої російської культури?»
Третя група «не таких росіян» працює для втягування української російськомовної інтелігенції у російський медійний простір. Як приклад можна навести YouTube канали Галини Юзефович, Ніколая Солоднікова «Ещенепознер». Солодніков спеціалізується на довгих та детально пропрацьованих інтерв'ю-документальних просвітницьких фільмах. Це може бути розповідь про якогось художника, про маловідомих широкій аудиторії композиторів, російських учених. Це можуть бути диспути «російських філософів» про «особливий шлях Росії» або інтерв'ю з ідеологом «руського міра» Дугіним.
Незмінно красива картинка (відео Солоднікова відрізняє справді якісна операторська робота, в яку явно інвестують), такий же гарний музичний супровід, монтаж, загальний «просвітницький» характер контенту – здавалося б, що не так? Але таким чином чіпляється аудиторія, яка, напевно, не слухатиме сповідей чергового Моргенштерна у Дудя або одкровення російських акторів у Гордєєвої – чіпляються люди, які здобули непогану гуманітарну освіту і з тих чи інших причин мають сантименти до російської культури.
Вони споживають цей контент, покликаний зміцнити їх у думці, що від російської культури ніяк не можна відмовитися, причому від російської культури в усіх її проявах – від пам'ятників діячам цієї культури на території України до комунікації з її сучасними популяризаторами на зразок Солоднікова. Але для самого Солоднікова і його гостей все «зовсім неоднозначно з Кримом», у нього маловиразна позиція щодо дій російської армії на Донбасі та загалом – його світ хворобливо не чорно-білий.
Зрозуміло, ми не можемо узагальнювати: скрізь, навіть у Росії, є різні люди з різними поглядами. Навіть у Росії є люди, які заявляли свою антивоєнну позицію, серйозно ризикуючи. Але для таких людей війна Росії проти України розпочалася з 2014 року. І багато хто з них дорого заплатив за свою сміливість.
А автори популярних російських ютуб-каналів, що імітують «не таких росіян» для української аудиторії, дбають далеко не про Україну та не про збереження життя людей. Вони виконують визначений набір завдань – як у власних інтересах (зокрема й матеріальних), так і в інтересах своєї країни, від якої ніхто з них ніколи не відмовлявся. Адже якщо в медійному полі буде багато «хороших росіян» – з'явиться додаткова можливість просувати і без того вірусний меседж «від санкцій проти Росії страждає простий народ, адже вони теж заручники режиму». А за цим неминуче будуть спроби мирити «двох жертв режиму» – той самий «постраждалий російський народ» та українців.
Але ніхто не сварився. Росія напала на Україну в 2014 році, анексувавши частину її території, і веде війну проти України вже дев'ятий рік. З лютого 2022 року змінилася лише інтенсивність бойових дій.
І діалог із Росією та її представниками ми вестимемо на полі бою, на дипломатичному рівні в переговорних форматах, але ніяк не в «групах примирення».
Україна та українці зобов'язані протистояти закріпленню інших підходів у публічному полі. Затягування «гарних росіян» в українське медіа-поле в тому чи іншому вигляді – це підігрування ворогу. Хороша маніпуляція – це та маніпуляція, що не усвідомлюється її жертвою. Про це варто пам'ятати, вмикаючи одкровення чергових «не таких росіян».