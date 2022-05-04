«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні

Ця діяльність вдаваних російських опозиціонерів може бути позначена як інфільтрація в медійний і іноді навіть фізичний простір країни-противника (адже ці люди не відмовляються від ідентифікації себе з Росією). Інфільтрація проводиться силами окремих груп, що відпрацьовують певний порядок денний, за допомогою низки прийомів, які слід детально розглянути.

Втім, всі ці персонажі не можуть позиціонуватися як росіяни, що чимось докорінно відрізняються від пропагандистів на кшталт Володимира Соловйова та Дмитра Кисельова. Це тонша пропаганда, і тому шкідливіша. Адже мета залишається тою самою: переконати українців, що їм нема куди подітися від росіян та їхніх «братських обіймів». І, користуючись довірливістю та бажанням знайти хороше там, де його не можна знайти, закріпитися в українському медійному просторі – тобто отримати додаткову аудиторію та запасний аеродром, якщо в Росії стане зовсім нестерпно.

ЗМІ та соціальні мережі наповнили тексти, відео та коментарі від «не таких росіян» – відомих росіян, які відкрили для себе, що Росія воює з Україною і вирішили висловитися про це публічно. Все це активно тиражується українською аудиторією – мовляв, подивіться, не всі росіяни погані і ось з ними, що висловилися, є сенс вести діалог в майбутньому. Не кажучи вже про те, що є сенс і далі слухати їхні висловлювання, дивитися інтерв'ю та шоу за їхньою участю, фінансуючи їхню подальшу діяльність своїми переглядами та лайками.

Фото: EPA/UPG

Група №1: чекісти та чиновники-конспірологи

Перша токсична група – російські колишні чиновники, представники КДБ/ФСБ у відставці, різні «однокурсники Путіна», умовна група «тих, хто вхожий і тих, хто багато знає». До цієї категорії можна віднести діяльність у медійному полі Юрія Швеця, Андрія Іларіонова. Під виглядом «закритої інформації, яку можуть знати тільки ті, хто має контакт з тими, хто вхожий на Стару площу/Луб'янку, або має досвід спілкування з Путіним» вони подають суб'єктивні враження, уривки спогадів та історій, які цілком можуть бути вигадані від початку до кінця.

Ці мемуари виглядають досить достовірно (в рамках того світу, який малюється такими оповіданнями) і захопливо – адже історія, розказана від першої особи та про персоналії, а не про нудні бюрократичні механізми, завжди є перспективнішою. Така подача інформації дає слухачеві ілюзію причетності, знайомства з таємницями «сильних світу цього», а насправді породжує хибні очікування про крихкість системи.

Проте всі ці спектаклі ставляться рівно з однією метою – донести потрібну колишньому (або умовно-колишньому, адже колишніх у подібних системах не буває) керівництву інформацію.

Найяскравіший приклад – нещодавня скандальна заява Швеця про факти корупції, що нібито мали місце з американською військовою допомогою Україні.

Фото: apostrophe.ua Колишній однокурсник Путіна Юрій Швець

Ця група осіб ще може бути позначена як Гіркін із (умовно) зворотним знаком. Адже колишній «міністр оборони ДНР» займається зараз абсолютно тим самим – бере участь у медійній війні ФСБ проти ГУ ГШ, паралельно формуючи хибні очікування в української аудиторії своїми розповідями про те, як армія РФ насправді ні на що не здатна. І це досі цитують в українському медіа-просторі – адже аудиторія продовжує приймати одкровення «медійних гебістів» за чисту монету.

Група №2: ті, що заперечують колективну відповідальність росіян

Це найбільша на сьогоднішній день група «не таких росіян». Російський YouTube майже повністю складається з інтерв'ю. Можна вибрати практично на будь-який смак: для тих, хто інтелігентніший і кому ближче гуманітарна тематика – «Скажи Гордеевой», для молодшої аудиторії – Юрій Дудь, для тих, кому подобаються більш «жовті» жанри – «А поговорить?» (проєкт журналістки Ірини Шихман) та «Осторожно, Собчак». Усі ці канали сьогодні працюють на уникнення колективної відповідальності росіян за режим Путіна та його злочини.

Найяскравіше в концепції відмови від колективної провини працює канал Катерини Гордєєвої. Використовується весь набір інструментів, властивий стандартній російській пропаганді: повторення вигідної їй тези різними вустами й у різних конфігураціях (одне й те саме можуть говорити і університетський викладач, і знаменитий у Росії і на пострадянському просторі актор, і видавець-меценат). Дається основне коротке гасло – колективний росіянин не винен у війні, що її веде Путін. А щоби глядачу було не так помітно, що відповідний канал працює над закріпленням одного й того самого твердження, інколи запрошуються герої – антагоністи – ті, які кажуть, що росіяни мають понести колективну вину за скоєні злочини проти України, – наприклад, Валентина Мельникова, секретар Союз комітету солдатських матерів Росії.

Фото: скрін ютуб Валентина Мельникова, секретар Союз комітету солдатських матерів Росії.

Всі ці прийоми докладно описуються у підручниках журфаку МДУ за нульові роки. Тут немає жодного відхилення від стандарту, якому навчають у РФ.

При цьому герої як один кажуть, що «те, що робить Росія з Україною – жахливо». На перший погляд, позиція виглядає правильною, і, здавалось би, тих самих «хороших росіян», яких так вперто хоче знайти українське суспільство, нарешті виявлено. Ось тільки є одразу два «але»: по-перше, слово «війна» не вживається, а якщо й вимовляється героями інтерв'ю, то перекривається шипінням – адже, за російським законодавством, війну Росії проти України заборонено називати так. Є лише слово «спецоперація» та евфемізми. По-друге, для всіх цих «людей із пристойними обличчями» відлік війни Росії проти України починається з лютого 2022 року. Все, що Росія творила в Україні раніше, цими «світлими людьми» як війна абсолютно не сприймається.

І ця позиція транслюється назовні: в інтерв'ю Гордєєвої нещодавно з'явилися англійські субтитри – для демонстрації і західній аудиторії, що «не такі росіяни є» та їх, вочевидь, необхідно підтримати – надаючи простір для «унікальних редакцій» та «унікальних журналістських колективів» на території ЄС, виділити їм фінансування. Щоб потім, у рамках тих самих грантових програм, намагатися мирити «хороших росіян» з українцями у групах діалогів для «подолання ворожості».

Фото: скрін ютуб Катерина Гордєєва та Лія Ахеджакова

Група №3: «І що ж, ви відмовитеся від великої російської культури?»

Третя група «не таких росіян» працює для втягування української російськомовної інтелігенції у російський медійний простір. Як приклад можна навести YouTube канали Галини Юзефович, Ніколая Солоднікова «Ещенепознер». Солодніков спеціалізується на довгих та детально пропрацьованих інтерв'ю-документальних просвітницьких фільмах. Це може бути розповідь про якогось художника, про маловідомих широкій аудиторії композиторів, російських учених. Це можуть бути диспути «російських філософів» про «особливий шлях Росії» або інтерв'ю з ідеологом «руського міра» Дугіним.

Незмінно красива картинка (відео Солоднікова відрізняє справді якісна операторська робота, в яку явно інвестують), такий же гарний музичний супровід, монтаж, загальний «просвітницький» характер контенту – здавалося б, що не так? Але таким чином чіпляється аудиторія, яка, напевно, не слухатиме сповідей чергового Моргенштерна у Дудя або одкровення російських акторів у Гордєєвої – чіпляються люди, які здобули непогану гуманітарну освіту і з тих чи інших причин мають сантименти до російської культури.

Фото: скрін аіадео

Вони споживають цей контент, покликаний зміцнити їх у думці, що від російської культури ніяк не можна відмовитися, причому від російської культури в усіх її проявах – від пам'ятників діячам цієї культури на території України до комунікації з її сучасними популяризаторами на зразок Солоднікова. Але для самого Солоднікова і його гостей все «зовсім неоднозначно з Кримом», у нього маловиразна позиція щодо дій російської армії на Донбасі та загалом – його світ хворобливо не чорно-білий.

Зрозуміло, ми не можемо узагальнювати: скрізь, навіть у Росії, є різні люди з різними поглядами. Навіть у Росії є люди, які заявляли свою антивоєнну позицію, серйозно ризикуючи. Але для таких людей війна Росії проти України розпочалася з 2014 року. І багато хто з них дорого заплатив за свою сміливість.

А автори популярних російських ютуб-каналів, що імітують «не таких росіян» для української аудиторії, дбають далеко не про Україну та не про збереження життя людей. Вони виконують визначений набір завдань – як у власних інтересах (зокрема й матеріальних), так і в інтересах своєї країни, від якої ніхто з них ніколи не відмовлявся. Адже якщо в медійному полі буде багато «хороших росіян» – з'явиться додаткова можливість просувати і без того вірусний меседж «від санкцій проти Росії страждає простий народ, адже вони теж заручники режиму». А за цим неминуче будуть спроби мирити «двох жертв режиму» – той самий «постраждалий російський народ» та українців.

Але ніхто не сварився. Росія напала на Україну в 2014 році, анексувавши частину її території, і веде війну проти України вже дев'ятий рік. З лютого 2022 року змінилася лише інтенсивність бойових дій.

Фото: facebook/Минобороны России

І діалог із Росією та її представниками ми вестимемо на полі бою, на дипломатичному рівні в переговорних форматах, але ніяк не в «групах примирення».

Україна та українці зобов'язані протистояти закріпленню інших підходів у публічному полі. Затягування «гарних росіян» в українське медіа-поле в тому чи іншому вигляді – це підігрування ворогу. Хороша маніпуляція – це та маніпуляція, що не усвідомлюється її жертвою. Про це варто пам'ятати, вмикаючи одкровення чергових «не таких росіян».