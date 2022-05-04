У цій місцевості базувалася "найкрутіша у світі десантура", яку разом з її репутацією знищили Збройні сили України.

Фото: Макс Требухов

У лісах поблизу села Здвижівка, що неподалік Гостомеля, у лютому базувалась ударна група морської піхоти російської армії. Тут був розташований і їхній штаб координації та управління, а також логістичний центр. Фотокореспондент LB.ua побував у цих місцях і зазняв сліди перебування російської армії.

Під час зйомок вдалося знайти залишки російської вертольота Ка-52, з якого 24 лютого мав висадитися російський десант у Гостомелі. Вертоліт збили ЗСУ.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Також у цій місцевості лишається багато горілої російської техніки.

На фотографіях видно абияк вириті окопи, в яких жили росіяни. Оскільки "найкрутіша у світі десантура" збиралася захопити Київ за три дні, вони не окопувалися як слід. І, крім того, зловживали алкоголем, лишивши по собі гори пляшок. Також в одному бліндажі долівка вистелена порожніми пластиковими пляшками.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов