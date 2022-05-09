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Росіяни під час окупації не вкрали ядерних чи радіоактивних речовин, - ЧАЕС

Інформація НАЕК «Енергоатом» про викрадення з ЧАЕС радіоактивної речовини не відповідає дійсності.

Росіяни під час окупації не вкрали ядерних чи радіоактивних речовин, - ЧАЕС
Фото: Енергоатом

Співробітники Чорнобильської АЕС закликали НАЕК «Енергоатом» спростувати дезінформацію про викрадення з ЧАЕС колби з радіоактивною речовиною.

Про це повідомило у Facebook Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС».

“ЧАЕС повідомляє, що під час окупації промислового майданчика станції жодних ядерних чи радіоактивних речовин викрадено не було. Працівники ЧАЕС зберегли повний контроль над ядерними та радіоактивними матеріалами на території станції”, - повідомили в ЧАЕС.

У Державному спеціалізованому підприємстві підкреслили, що заяви про викрадення радіоактивних речовини з ЧАЕС сіють паніку серед населення і є фейком.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська увійшли в зону ЧАЕС з боку Білорусі. Після жорсткого бою українські військові втратили контроль над територією атомної електростанції. Українська розвідка згодом повідомила, що Росія готує на ЧАЕС провокації, від яких може постраждати не лише Україна, й Європа.

31 березня окупанти покинули ЧАЕС, підписавши "Акт приёма и передачи охраны" станції, а також взяли в полон українських нацгвардійців. А 5 квітня на ЧАЕС прибули підрозділи Національної гвардії України, які взяли об’єкт під свою охорону.

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