Вдруге за добу Росія обстріляла Одещину, є поранені, - ОК "Південь"

Ввечері 9 травня Росія знову обстріляла Одещину.

Інформацію підтвердив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Ввечері ворог знову обстріляв нашу область... Знову починає інтенсивно проводити повітряну розвідку", - підкреслив Братчук.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що РФ випустила три ракети типу "Кинджал", передає "Суспільне".

За словами начальниці пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталії Гуменюк, ракети випустили з літака стратегічної авіації Ту-22. Вони влучили в об'єкти туристичної інфраструктури, опісля почалася пожежа. В результаті було зруйновано п'ять будівель. Дві цивільні людини отримали поранення, їх доставили в медзаклад.

Наразі пожежу ліквідували. Рятувальники розбирають завали. З-під них уже врятували собаку.

"На місці злочину росії проти України працює слідчо-оперативна група Нацполіції", - додав Сергій Братчук.

Нагадаємо, 9 травня по Одеській області спершу нанесли удар чотирма ракетами типу “Онікс” з комплексу “Бастіон”.

Невдовзі над областю українська ППО збила ворожий безпілотник "Орлан-10".