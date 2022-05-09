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15 атак окупантів відбили українські бійці на Донецькому та Луганському напрямках, - УОС

Військові знищили один ворожий зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи та іншу техніку загарбників.

15 атак окупантів відбили українські бійці на Донецькому та Луганському напрямках, - УОС
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники упродовж цієї доби відбили 15 атак ворога.

Про це повідомили в угрупованні Об'єднаних сил.

"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога", - повідомили в УОС.

За даними угруповання, підрозділи української ППО над Донбасом збили один ворожий безпілотний літальний апарат "Орлан-10".

Нагадаємо, нині українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 8 атак російських окупантів і знищили майже 250 загарбників.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24 лютого по 9 травня орієнтовно склали 25 650 осіб.

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