Мобілізація: в Києві відкрили перший рекрутинговий центр ССО

У Києві почав функціонувати перший рекрутинговий центр ССО, повідомляє кореспондент LB.ua.

"Сили спеціальних операцій не настільки таємні, як дехто собі уявляє. Підтвердженням цього є функціонування цього центру. ССО – це єдина сім’я, зграя", – зауважив керівник рекрутингового центру Віктор Шевченко.

За його словами, доброволець зможе працювати за спеціальністю, притаманною йому в цивільному житті. Крім того, на службі у ССО військові отримують кращу заробітню плату, порівняно з сухопутними військами.

Фото: Макс Требухов

"Людина обере сама. Ми покажемо їй, чим вона займатиметься, будучи бойовою одиницею, і чим – в іншому випадку. На наше переконання, висмикувати людину з цивільного життя і перевчити її набагато складніше. Ми спрямовані продовжувати у війську цивільну професію людини. Таким чином, ми отримаємо майже готового військового. До того ж, у ССО на 10 тисяч гривень більше заробітна плата, аніж в інших родах військ", – пояснив Шевченко.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Робітники центру також розповіли, як сприятимуть тому, щоб після навчального центру військовий потрапляв саме в бажану військову частину.

"У нас є конкурентна перевага, адже ми маємо свої навчальні центри. Після завершення базової підготовки трапляється, що людина потрапляє не туди, куди вона хотіла, але це питання саме навчальних центрів. Наша структура не дуже велика, порівняно з сухопутними військами, тому ці питання регулюються. Ми чітко розуміємо, куди людина піде, і ці моменти узгоджуються на всіх етапах проходження служби", – розповів спеціаліст юридичного відділу Олег Волошинович.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Рекрутинговий центр працюватиме з 9:00 до 19:00 за адресою Оболонська набережна, 7. За потреби робочий час можуть збільшити. Також можна звернутися за номером: 0800357174.

Фото: Макс Требухов