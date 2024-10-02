ГУР: у тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль судді-зрадника Віталія Ломейка

Віталій Ломейко причетний до репресій українців в окупації.

2 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль судді-зрадника Віталія Ломейка.

Про це повідомляє Генеральне управління розвідки Міністерства оборони України.

"2 жовтня біля шостого будинку на вулиці красних партізан у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко", — ідеться у повідомленні.

Віталій Ломейко — суддя Чернігівського районного суду Запорізької області після окупації Бердянська добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

У розвідці додають, що доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів — "нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя".

5 травня в т.о. Бердянську підірвали авто співробітника окупаційної виправничої колонії Євгена Ананьєвського. Вибуховий пристрій був закладений під автівку.

6 березня, в окупованому Бердянську підірвали машину членкині незаконної виборчої комісії у місті, від отриманих травм жінка померла.