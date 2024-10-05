Росіяни вбили та поранили вісьмох мирних жителів Херсонщини

Упродовж минулої доби російська армія атакувала 15 населених пунктів Херсонської області. Через ворожі обстріли загинули двоє людей, ще шестеро постраждали.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Червоний Маяк, Понятівка, Широка Балка, Станіслав, Новоолександрівка, Берислав, Антонівка, Новоберислав, Придніпровське, Садове, Кізомис, Білозерка, Комишани, Львове та місто Херсон.

"російські військові поцілили у сільгосппідприємство; через обстріли житлових кварталів населених пунктів області пошкоджено 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили газорозподільну станцію, складські приміщення та приватні автомобілі", — повідомив він.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 — дістали поранення.