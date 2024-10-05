У Києві уламки ворожого БпЛА влучили по багатоповерхівці
У Києві уламки ворожого БпЛА влучили по багатоповерхівці
Лубінець: у мережі шириться смертельний флешмоб серед дітей
Лубінець: у мережі шириться смертельний флешмоб серед дітей
ЗМІ: Камала Гарріс та її радники занепокоєні помилками у заявах Тіма Волза
ЗМІ: Камала Гарріс та її радники занепокоєні помилками у заявах Тіма Волза
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
На Хмельниччині керівниця МСЕК під час слідчих дій викинула пів мільйона доларів через вікно
На Хмельниччині керівниця МСЕК під час слідчих дій викинула пів мільйона доларів через вікно
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вбили та поранили вісьмох мирних жителів Херсонщини

Ворог поцілив у сільськогосподарське підприємство.

Росіяни вбили та поранили вісьмох мирних жителів Херсонщини
Фото: Wikimapia

Упродовж минулої доби російська армія атакувала 15 населених пунктів Херсонської області. Через ворожі обстріли загинули двоє людей, ще шестеро постраждали.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Червоний Маяк, Понятівка, Широка Балка, Станіслав, Новоолександрівка, Берислав, Антонівка, Новоберислав, Придніпровське, Садове, Кізомис, Білозерка, Комишани, Львове та  місто Херсон.

"російські військові поцілили у сільгосппідприємство; через обстріли житлових кварталів населених пунктів області пошкоджено 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили газорозподільну станцію, складські приміщення та приватні автомобілі", — повідомив він.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 — дістали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies