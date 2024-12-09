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ЗМІ: експрем'єр Сирії заявив, що погоджується передати владу повстанцям

Подробиці передачі влади наразі не повідомляються.

Колишній голова уряду Сирії погодився передати владу.

Про це повідомляє Reuters.

“Колишній прем'єр-міністр Сирії Мохаммед Джалалі заявив телеканалу Al Arabia, що погодився передати владу повстанському "Уряду порятунку", - йдеться у повідомленні.

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