ЗМІ: експрем'єр Сирії заявив, що погоджується передати владу повстанцям

Колишній голова уряду Сирії погодився передати владу.
Про це повідомляє Reuters.
“Колишній прем'єр-міністр Сирії Мохаммед Джалалі заявив телеканалу Al Arabia, що погодився передати владу повстанському "Уряду порятунку", - йдеться у повідомленні.
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8 грудня голова Національної коаліції сирійської революції та опозиційних сил Хаді аль-Бахра оголосив про падіння режиму Башара Асада.
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Перед цим сирійські повстанці заявили про звільнення Дамаску та втечу Асада з міста. Прем’єр-міністр Сирії Газі аль-Джалалі заявив, що уряд готовий співпрацювати з "будь-яким керівництвом".
- Українське міністерство закордонних справ закликало нову сирійську владу переглянути відносини з путінським режимом.