Зеленський прокоментував пропозицію Макрона щодо іноземних військ в Україні як гарантії безпеки
Зеленський прокоментував пропозицію Макрона щодо іноземних військ в Україні як гарантії безпеки
​У Києві затримали банду, яка обкрадала пенсіонерів під виглядом працівників газової служби
​У Києві затримали банду, яка обкрадала пенсіонерів під виглядом працівників газової служби
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
​Дрони СБУ Sea Baby вразили російські вертольоти в Керченській бухті
​Дрони СБУ Sea Baby вразили російські вертольоти в Керченській бухті
ГоловнаСвіт

Ізраїль запевнив, що вжив "обмежених і тимчасових заходів" на Голанських висотах

Посол Ізраїлю в ООН наголосив, що його країна не втручається в конфлікт між сирійськими збройними групами.

Ізраїль запевнив, що вжив "обмежених і тимчасових заходів" на Голанських висотах
Ізраїльські війська переходять сирійську сторону кордону біля друзського села Мадждал-Шамс на анексованих Ізраїлем Голанських ви
Фото: EPA/UPG

Ізраїль повідомив Раді Безпеки ООН, що він вжив "обмежених і тимчасових заходів" у демілітаризованій смузі на Голанських висотах, що межує з Сирією.

Про це повідомляє Reuters

Дії Ізраїлю мають протистояти будь-яким загрозам, зокрема жителям окупованих Ізраїлем Голанських висот.

“Однак важливо підкреслити, що Ізраїль не втручається в триваючий конфлікт між сирійськими збройними групами; наші дії зосереджені виключно на захисті нашої безпеки”, — написав посол Ізраїлю в ООН Денні Данон.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Він наголосив, що Ізраїль залишається відданим рамках Угоди про роз'єднання сил 1974 року.

Водночас, Міністерство закордонних справ Катару стверджує, що дії Ізраїлю в буферній зоні були "небезпечною подією".

  • ЦАХАЛ зайняв нові позиції в буферній зоні між Ізраїлем і Сирією на Голанських висотах після падіння режиму Башара Асада.
  • 8 грудня, в день повалення режиму Башара Асада, Ізраїль завдав ударів по сирійській території. Журналісти повідомили, що ізраїльська авіація завдала ударів в районах Дараа і Сувейда на півдні Сирії, неподалік від ізраїльського кордону, а також по авіабазі Меззе, поблизу столиці Дамаска. Також авіація Сил оборони Ізраїлю завдала цільових ударів по складах боєприпасів і зброї на авіабазі Халхалах в Сувейді та об'єктах у провінції Дараа та авіабаза Меззе. Тоді Ізраїль офіційно це ще не коментував. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies