Ізраїль запевнив, що вжив "обмежених і тимчасових заходів" на Голанських висотах

Посол Ізраїлю в ООН наголосив, що його країна не втручається в конфлікт між сирійськими збройними групами.

Ізраїльські війська переходять сирійську сторону кордону біля друзського села Мадждал-Шамс на анексованих Ізраїлем Голанських ви

Ізраїль повідомив Раді Безпеки ООН, що він вжив "обмежених і тимчасових заходів" у демілітаризованій смузі на Голанських висотах, що межує з Сирією.

Про це повідомляє Reuters.

Дії Ізраїлю мають протистояти будь-яким загрозам, зокрема жителям окупованих Ізраїлем Голанських висот.

“Однак важливо підкреслити, що Ізраїль не втручається в триваючий конфлікт між сирійськими збройними групами; наші дії зосереджені виключно на захисті нашої безпеки”, — написав посол Ізраїлю в ООН Денні Данон.

Він наголосив, що Ізраїль залишається відданим рамках Угоди про роз'єднання сил 1974 року.

Водночас, Міністерство закордонних справ Катару стверджує, що дії Ізраїлю в буферній зоні були "небезпечною подією".