Ізраїль запевнив, що вжив "обмежених і тимчасових заходів" на Голанських висотах

Ізраїль повідомив Раді Безпеки ООН, що він вжив "обмежених і тимчасових заходів" у демілітаризованій смузі на Голанських висотах, що межує з Сирією.
Про це повідомляє Reuters.
Дії Ізраїлю мають протистояти будь-яким загрозам, зокрема жителям окупованих Ізраїлем Голанських висот.
“Однак важливо підкреслити, що Ізраїль не втручається в триваючий конфлікт між сирійськими збройними групами; наші дії зосереджені виключно на захисті нашої безпеки”, — написав посол Ізраїлю в ООН Денні Данон.
Він наголосив, що Ізраїль залишається відданим рамках Угоди про роз'єднання сил 1974 року.
Водночас, Міністерство закордонних справ Катару стверджує, що дії Ізраїлю в буферній зоні були "небезпечною подією".
- ЦАХАЛ зайняв нові позиції в буферній зоні між Ізраїлем і Сирією на Голанських висотах після падіння режиму Башара Асада.
- 8 грудня, в день повалення режиму Башара Асада, Ізраїль завдав ударів по сирійській території. Журналісти повідомили, що ізраїльська авіація завдала ударів в районах Дараа і Сувейда на півдні Сирії, неподалік від ізраїльського кордону, а також по авіабазі Меззе, поблизу столиці Дамаска. Також авіація Сил оборони Ізраїлю завдала цільових ударів по складах боєприпасів і зброї на авіабазі Халхалах в Сувейді та об'єктах у провінції Дараа та авіабаза Меззе. Тоді Ізраїль офіційно це ще не коментував.