ЗМІ: в Дамаску пролунали щонайменше два вибухи

Учора, в день повалення режиму Башара Асада Ізраїль завдав ударів по сирійській території. Журналісти повідомили, що ізраїльська авіація завдала ударів в районах Дараа і Сувейда на півдні Сирії, неподалік від ізраїльського кордону, а також по авіабазі Меззе, поблизу столиці Дамаска. Також авіація Сил оборони Ізраїлю завдала цільових ударів по складах боєприпасів і зброї на авіабазі Халхалах в Сувейді та об'єктах у провінції Дараа та авіабаза Меззе. Тоді Ізраїль офіційно це ще не коментував.