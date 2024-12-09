ЗМІ: в Дамаску пролунали щонайменше два вибухи

Сьогодні, 9 грудня, у сирійському Дамаску пролунали щонайменше два вибухи.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох свідків.
Зазначається, що вибухи було чутно в районі Барзех поблизу Дамаска, де знаходиться офіс Сирійського науково-дослідного центру.
Ця установа перебувала під санкціями, а раніше вже піддавалась ударам за її зв’язки з виробництвом хімічної зброї за поваленого президента Сирії Башара аль-Асада.
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Учора, в день повалення режиму Башара Асада Ізраїль завдав ударів по сирійській території. Журналісти повідомили, що ізраїльська авіація завдала ударів в районах Дараа і Сувейда на півдні Сирії, неподалік від ізраїльського кордону, а також по авіабазі Меззе, поблизу столиці Дамаска. Також авіація Сил оборони Ізраїлю завдала цільових ударів по складах боєприпасів і зброї на авіабазі Халхалах в Сувейді та об'єктах у провінції Дараа та авіабаза Меззе. Тоді Ізраїль офіційно це ще не коментував.
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Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар заявив, що ізраїльські удари по "стратегічних системах озброєння" в Сирії та наземні операції ізраїльських військ були "обмеженим і тимчасовим" кроком.