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​Україна та США на завершальній стадії переговорів щодо угоди про надра, - Стефанішина

"Переговори пройшли дуже конструктивно, і майже всі ключові деталі узгоджені".

​Україна та США на завершальній стадії переговорів щодо угоди про надра, - Стефанішина
Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина
Фото: Анна Стешенко

Україна та США завершують переговори щодо угоди про рідкісноземельні метали. Очікується, що невдовзі буде підписано документ. 

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина у соцмережі X.

Вона зазначила, що переговори пройшли дуже конструктивно, і майже всі ключові деталі узгоджені. 

"Ми зобов’язуємося швидко завершити це, щоб продовжити його підписання. Ми сподіваємось, що лідери США та України якнайшвидше підпишуть і схвалять його у Вашингтоні, щоб продемонструвати нашу відданість на десятиліття вперед", - додала Стефанішина.

  • Україна готується укласти угоду зі США щодо розробки родовищ корисних копалин. 
  • Цього місяця Україну відвідав глава Мінфіну США Скотт Бессент і привіз чернетку угоди щодо рідкісноземельних металів. Штати хотіли отримати у власність 50% сировини як компенсацію за допомогу у війні. Володимир Зеленський не погодився йти на такий крок і угоду не підписав.
  • Опісля документ доопрацювали і передали американцям на Мюнхенській безпековій конференції
  • Згодом Зеленський розповів, що американські пропозиції стосовно доступу до українських цінних корисних копалин були чіткими лише в одному – в отриманні половини українських ресурсів, які перерахували в документі. Натомість нічого не йшлося про гарантії безпеки.
  • Днями стало відомо, що у знову виправленому тексті угоди внесли «суттєві покращення» і документ відповідає українському законодавству. Деякі статті, зокрема, що угода перебуває під юрисдикцією суду Нью-Йорка, були видалені.
  • Станом на вечір 21 лютого чиновники від США та України вели переговори щодо документа, намагаючись зупинити погіршення відносин між обома державами. Спецпредставник США Кіт Келлог на той момент перебував у Києві, де зустрічався із помічниками українського президента.
  • 22 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський не готовий підписати зі США угоду про корисні копалини, оскільки українська сторона бачить "низку проблемних питань" у проєкті угоди. Документ недосконалий: він містить лише односторонні зобов’язання для нашої держави.

  • Зараз робота над документом триває. Учора голова ОП Андрій Єрмак та Ольга Стефанішина провели переговори з американськими партнерами. Від американської сторони на зустрічі були міністр фінансів Скотт Бессент та радник Президента США з нацбезпеки Майкл Волц, їх команди та представник команди віце-президента США Джей Ді Венса. Голова ОП зазначив, що угоду зі США про корисні копалини підпише уповноважена особа, хто саме  – визначать після готовності документу.

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