​Україна та США на завершальній стадії переговорів щодо угоди про надра, - Стефанішина

"Переговори пройшли дуже конструктивно, і майже всі ключові деталі узгоджені".

Україна та США завершують переговори щодо угоди про рідкісноземельні метали. Очікується, що невдовзі буде підписано документ.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина у соцмережі X.

Вона зазначила, що переговори пройшли дуже конструктивно, і майже всі ключові деталі узгоджені.

"Ми зобов’язуємося швидко завершити це, щоб продовжити його підписання. Ми сподіваємось, що лідери США та України якнайшвидше підпишуть і схвалять його у Вашингтоні, щоб продемонструвати нашу відданість на десятиліття вперед", - додала Стефанішина.