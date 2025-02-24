The Times: у межах нових санкцій Британія заборонить в'їзд федеральним міністрам та високопоставленим чиновникам РФ

У санкційному списку також є керівники російських компаній, що працюють в секторах енергетики, фінансів і ЗМІ.

У межах нового, найбільшого пакету санкції проти Росії Велика Британія забороняє високопоставленим російським політикам, чиновникам і бізнесменам в’їзд до країни, пише The Times.

“Щоб чинити тиск на російську еліту, міністерство внутрішніх справ оголосило, що всім місцевим і федеральним міністрам, а також директорам і топ-менеджерам великих російських компаній буде заборонено в'їзд в країну”, ‒ зазначає видання.

Видання уточнює, що до санкційного списку увійшли вищі державні службовці, які працюють у федеральних або державних органах чи агенціях, представники місцевої влади, а також старші менеджери компаній у секторах енергетики, фінансів і ЗМІ.

Міністерство внутрішніх справ ще не оприлюднило список імен осіб, на яких поширюється заборона.

“Вони засуджують наші цінності публічно, користуючись перевагами Великої Британії приватно ‒ перевагами, яких вони прагнуть позбавити Україну, підтримуючи війну Росії. Вони можуть виступати інструментами для російської держави, уможливлюючи продовження та розширення російської агресії”, ‒ зазначили у міністерстві.

За словами урядовців, цей крок був необхідний, щоб чинити подальший політичний тиск на Путіна та зменшити ширшу загрозу національній безпеці, яку створюють “еліти, пов’язані з Кремлем”.

“Ми використаємо всі наявні в нас інструменти, щоб захистити нашу країну від загрози з боку Росії”, ‒ заявив міністр безпеки Ден Джарвіс.