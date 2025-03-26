Норвегія виділяє $95 млн для фінансування імпорту газу в Україну

Фінансування буде направлено через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Уряд Норвегії виділяє додаткові $95 млн для фінансування імпортування газу в Україну, щоб забезпечити належне постачання для населення, підприємств і промисловості в країні.

Про це ідеться у релізі уряду Норвегії.

"Більш безпечне енергопостачання має важливе значення для стійкості України. Це була одна з тем, що обговорювалася під час візиту Президента Зеленського до Норвегії минулого тижня. Існує нагальна потреба у збільшенні фінансування імпорту газу для забезпечення електроенергією та опалення будинків, підприємств і державних установ. Норвегія робить свій внесок у забезпечення цієї потреби", — каже прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Нове фінансування буде направлено через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і використовуватиметься для закупівлі газу із західних джерел. Одержувачем газу стане українська державна компанія "Нафтогаз".

Імпортований газ буде використано для забезпечення потреб споживання та збільшення запасів газу у разі подальших атак росіян на газову інфраструктуру.

Фінансування надається в рамках Програми підтримки "Нансен для України", а 1 мільярд ($95 млн) норвезьких крон взято з асигнувань на енергетичний сектор України на 2025 рік.

"Доступ до електроенергії має важливе значення для забезпечення безпеки українського народу та продовження життєдіяльності суспільства. Атаки на українське енергопостачання… є частиною спроб послабити українську економіку та підірвати довіру українського народу до свого уряду. Ось чому надзвичайно та стратегічно важливо допомогти зберегти доступ до газу", — додав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Напередодні Європейський банк реконструкції і розвитку оголосив, що цього року інвестує в Україну та її економіку щонайменше 1,5 млрд євро.