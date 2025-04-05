Генштаб спростував брехню росіян щодо атаки на Кривий Ріг

Генеральний штаб Збройних Сил України у Facebook прокоментував обстріл Кривого Рогу балістичною зброєю, внаслідок якого загинули щонайменше 18 осіб, половина з яких - діти.

За повідомленням військових, росіяни використали "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження якомога більшої площі та кількості людей.

Командування країни-агресора намагається прикрити свій злочин брехнею про "влучання у місце проведення наради командирів з'єднань ЗСУ із західними інструкторами". Генштаб офіційно заявив, що ця інформація не відповідає дійсності. Насправді ворог поцілив у житловий масив та дитячий майданчик.

У ЗСУ нагадують, що подібні злочини не мають термінів давності, а усі докази буде передано до міжнародних органів кримінального правосуддя. Генштаб висловив співчуття рідним та близьким загиблих.