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Генштаб спростував брехню росіян щодо атаки на Кривий Ріг

Ворог використав ракету, заточену на ураження більшої кількості людей.

Генштаб спростував брехню росіян щодо атаки на Кривий Ріг
Наслідки обстрілу Кривого Рогу
Фото: ДСНС

Генеральний штаб Збройних Сил України у Facebook прокоментував обстріл Кривого Рогу балістичною зброєю, внаслідок якого загинули щонайменше 18 осіб, половина з яких - діти.

За повідомленням військових, росіяни використали "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження якомога більшої площі та кількості людей.

Командування країни-агресора намагається прикрити свій злочин брехнею про "влучання у місце проведення наради командирів з'єднань ЗСУ із західними інструкторами". Генштаб офіційно заявив, що ця інформація не відповідає дійсності. Насправді ворог поцілив у житловий масив та дитячий майданчик.

У ЗСУ нагадують, що подібні злочини не мають термінів давності, а усі докази буде передано до міжнародних органів кримінального правосуддя. Генштаб висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

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