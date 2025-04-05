Росіяни знову атакували Кривий Ріг, є загиблий і поранені (оновлено)

Наслідкит російського удару по Кривому Рогу в ніч на 5 квітня 2025 року

В ніч на 5 квітня російська окупаційна армія знову атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Станом на ранок 5 квітня відомо про 1 загиблого та сімох поранених унаслідок дронової атаки по Кривому Рогу. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, дитячий майданчик, трамвайну колію, маршрутні мікроавтобуси та автомобілі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Після одинадцятої ночі ворог знову атакував Кривий Ріг. На цей раз – БпЛА”, - написав Лисак.

Внаслідок удару окупантів у приватному секторі міста виникло займання. Вогнем охоплені будинки та інфраструктура.

Деталі з'ясовуються.

Оновлено 01:03 Згодом Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки БпЛА у Кривому Розі загинула людина. Ще троє місцевих постраждали. Їм надали всю необхідну допомогу, відновлюватися вони будуть вдома.