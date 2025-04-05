«Такі дрібниці»: соціальна драма з присмаком похмурої різдвяної казки
«Такі дрібниці»: соціальна драма з присмаком похмурої різдвяної казки
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. 18 загиблих, серед яких – діти (оновлення)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. 18 загиблих, серед яких – діти (оновлення)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову атакували Кривий Ріг, є загиблий і поранені (оновлено)

Внаслідок атаки загинула людина, троє місцевих постраждали. 

Росіяни знову атакували Кривий Ріг, є загиблий і поранені (оновлено)
Наслідкит російського удару по Кривому Рогу в ніч на 5 квітня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

В ніч на 5 квітня російська окупаційна армія знову атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Станом на ранок 5 квітня відомо про 1 загиблого та сімох поранених унаслідок дронової атаки по Кривому Рогу. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, дитячий майданчик, трамвайну колію, маршрутні мікроавтобуси та автомобілі. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Після одинадцятої ночі ворог знову атакував Кривий Ріг. На цей раз – БпЛА”, - написав Лисак. 

Внаслідок удару окупантів у приватному секторі міста виникло займання. Вогнем охоплені будинки та інфраструктура.

Support LB.ua

Деталі з'ясовуються.

Оновлено 01:03 Згодом Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки БпЛА у Кривому Розі загинула людина. Ще троє місцевих постраждали. Їм надали всю необхідну допомогу, відновлюватися вони будуть вдома.

  • 4 квітня російські окупанти атакували балістикою Кривий Ріг. Ворог вдарив балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону. Відомо про 16 загиблих, поранених більш ніж 40.
  • Серед жертв є 6 дітей. Поруч з місцем влучання був дитячий майданчик.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies