Головне за п’ятницю, 4 квітня: удар балістикою по Кривому Рогу, 116 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 116 бойових зіткнень, ворожі обстріли, зустріч у Києві з командувачами штабів Франції і Британії. Яким запам’ятається 1136-й день повномасштабної війни.

4 квітня російські окупанти атакували балістикою Кривий Ріг.

Міський голова Олександр Вілкул повідомив, що ворог вдарив балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону. Відомо про 16 загиблих, поранених більш ніж 40.

Серед жертв шестеро дітей, повідомив президент Володимир Зеленський. Поруч з місцем влучання був дитячий майданчик.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що це була касетна балістична ракета росіян, попередньо "Іскандером". "Це свідомий удар для того, щоб вбити велику кількість людей", - наголосив Коваленко.

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що чимало постраждалих перебувають в операційних. "Серед тих, хто отримав поранення, – діти. Найменшому – 3 місяці. У хлопця різані рани. Йому надали допомогу", - додав Лисак.

Через обстріл у місті сталися пожежі. Потрощені близько двох десятків багатоповерхівок, понад тридцять автівок, заклади освіти та громадського харчування.

"На місці всі екстрені служби. З людьми працюють психологи. Розгорнутий гуманітарний штаб", - додав очільник області.

Рятувальна операція у місті триває.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 квітня відбулося 116 бойових зіткнень.

Найбільша кількість - на Лиманському напрямку (32).

Також активні бойові дії точились на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 4 квітня – в новині.

Зустріч із топовими військовими Великої Британії та Франції, які нині перебували з візитом для обговорення контингенту, була дуже конструктивною. Їй передувала робота з українськими військовими, зокрема головкомом Олександром Сирським, розповів президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 4 квітня, відео якої поширив Офіс президента.

Також працювали начальник Генштабу Андрій Гнатов і заступник голови Офісу президента Павло Паліса. Сьогодні була не перша зустріч, але така фундаментальна – одна з перших, вважає Зеленський.

"Дуже важливо, що ми будемо в постійному форматі так працювати. З відповідними результатами. Я не можу багато деталей оголошувати. Але є початок цієї роботи", – прокоментував Зеленський.

"Це не значить, що лише три країни – Україна, Франція та Британія – включені в цей процес. Я не хочу поки що говорити кількість цієї коаліції. Це буде коаліція. Я думаю, що нам потрібен ще місяць – ми вважаємо, що не довше – і буде повне розуміння цієї інфраструктури", – сказав також президент.

Докладніше – в новині.

Війна може закінчитися лише переговорами, і Україні, і Росії доведеться йти на компроміс, сказав держсекретар США Марко Рубіо за результатами саміту міністрів закордонних справ країн НАТО. Відповідаючи на запитання про те, що Штати хочуть бачити від російської сторони, він сказав: "миру".

Рубіо пояснив, що йдеться про повне, а не часткове припинення бойових дій. Для того, щоб отримати умови для остаточного миру, треба працювати з обома сторонами. "Ми будемо працювати над тим, щоб досягнути миру. Але зараз ми не зацікавлені у переговорах про переговори. Ми не будемо це постійно продовжувати", – сказав він, натякнувши на нові санкції.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтверджує рішення альянсу щодо того, що Україна буде членом організації. Але, за його словами, ніколи не було обіцянки, що членство буде частиною мирної угоди.

Про це Рютте сказав у п’ятницю в Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів, чи може він підтвердити, що Альянс досі підтримує українське членство, передає Інтерфакс-Україна.

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