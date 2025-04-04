Міноборони завершило дослідні випробування військових кросівок

Міністерство оборони завершило процес дослідних випробувань спортивних кросівок, розроблених для військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Під час випробувань визначалися оптимальні характеристики нового взуття, які будуть встановлені в оновленій технічній специфікації на кросівки”, - йдеться у повідомленні.

Міноборони розробило проєкт технічної специфікації для спортивних кросівок.

Кросівки призначені для щоденних занять бігом та легкоатлетичними вправами на спортивних майданчиках і в залах з твердим покриттям.

Вони мають бути з комбінованим верхом із текстильних матеріалів для вентиляції та штучною шкірою у зонах підвищеного тертя для покращеної зносостійкості. Внутрішня частина має містити трикотажну підкладку, що забезпечує комфорт і гігієнічність.

Підошва кросівок має бути виготовлена з полімерних матеріалів із покращеним амортизаційним ефектом, мати протектори для підвищеного зчеплення та зменшення ковзання.

Фіксація стопи забезпечується анатомічною формою задника для стабільного положення ноги, м'якою вставкою у п’ятковій частині та язичком для додаткового комфорту.

Устілка виготовлена з полімерного матеріалу з амортизаційними властивостями для зменшення навантаження на стопу.

Розміри взуття - від 35 до 48, з масою при 42 розмірі не більше 310 г.

Міноборони закликає всіх потенційних постачальників долучатися до забезпечення українських військовослужбовців сучасним спорядженням.