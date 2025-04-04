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Міноборони завершило дослідні випробування військових кросівок

Міноборони розробило проєкт технічної специфікації для спортивних кросівок. 

Міноборони завершило дослідні випробування військових кросівок
Міноборони завершило дослідні випробування військових кросівок
Фото: Міноборони

Міністерство оборони завершило процес дослідних випробувань спортивних кросівок, розроблених для військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Під час випробувань визначалися оптимальні характеристики нового взуття, які будуть встановлені в оновленій технічній специфікації на кросівки”, - йдеться у повідомленні.

Міноборони розробило проєкт технічної специфікації  для спортивних кросівок. 

Кросівки призначені для щоденних занять бігом та легкоатлетичними вправами на спортивних майданчиках і в залах з твердим покриттям.

Вони мають бути з комбінованим верхом із текстильних матеріалів для вентиляції та штучною шкірою у зонах підвищеного тертя для покращеної зносостійкості. Внутрішня частина має містити трикотажну підкладку, що забезпечує комфорт і гігієнічність.

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Підошва кросівок має бути виготовлена з полімерних матеріалів із покращеним амортизаційним ефектом, мати протектори для підвищеного зчеплення та зменшення ковзання.

Фіксація стопи забезпечується анатомічною формою задника для стабільного положення ноги, м'якою вставкою у п’ятковій частині та язичком для додаткового комфорту.

Устілка виготовлена з полімерного матеріалу з амортизаційними властивостями для зменшення навантаження на стопу.

Розміри взуття - від 35 до 48, з масою при 42 розмірі не більше 310 г.

Міноборони закликає всіх потенційних постачальників долучатися до забезпечення українських військовослужбовців сучасним спорядженням.

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