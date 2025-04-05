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Росіяни продовжують атакувати критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини

Через ворожі обстріли п'ятеро людей постраждали.

Росіяни продовжують атакувати критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини
Фото: Wikimapia

Упродовж доби російські війська атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонської області. Під обстрілами опинилися 32 населені пунтки, п'ятеро цивільних зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Новодмитрівка, Берислав, Червоний Маяк, Качкарівка, Монастирське, Михайлівка, Гаврилівка, Придніпровське, Бургунка, Велетенське, Веселе, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Костирка, Львове, Микільське, Осокорівка, Понятівка, Ромашкове, Токарівка, Тягинка, Українка, Урожайне та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній  інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5  багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин та приватні автомобілі.

Через російську агресію 5  людей дістали поранення.

"Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої  області знищили 3 "Shahed-131/136", — пише Прокудін.

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