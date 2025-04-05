Ворожа пропаганда продовжує ширити фейки про нібито оточення українських військових у Курській області, попереджає Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України.

Російські Telegram-канали поширюють відео з «українськими військовими», які стверджують, що вони перебувають в оточенні на території РФ.

“Насправді такі відео створені за допомогою технології діпфейк. Це можна легко помітити за неприродними рухами губ і мімікою, штучними рисами обличчя та спотвореною вимовою, легким мерехтінням зображення й оклюзією (змикання зубних рядів)”, – пояснює Центр протидії дезінформації.

Відомство зазначає, що жодного оточення українських військових у Курській області немає. Про це неодноразово заявляли і Президент України, і Головнокомандувач ЗСУ, і Генеральний штаб.

“Метою подібної брехні є підрив довіри до української армії та командування, створення паніки серед громадян і деморалізація військових”, – наголошує Центр протидії дезінформації.