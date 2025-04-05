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Центр протидії дезінформації: ворог поширює діпфейки щодо нібито оточення українських військ на Курщині

Російські telegram-канали поширюють діпфейки нібито з «українськими військовими».

Центр протидії дезінформації: ворог поширює діпфейки щодо нібито оточення українських військ на Курщині
Ілюстративне фото

Ворожа пропаганда продовжує ширити фейки про нібито оточення українських військових у Курській області, попереджає Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України. 

Російські Telegram-канали поширюють відео з «українськими військовими», які стверджують, що вони перебувають в оточенні на території РФ.

“Насправді такі відео створені за допомогою технології діпфейк. Це можна легко помітити за неприродними рухами губ і мімікою, штучними рисами обличчя та спотвореною вимовою, легким мерехтінням зображення й оклюзією (змикання зубних рядів)”, – пояснює Центр протидії дезінформації.

Відомство зазначає, що жодного оточення українських військових у Курській області немає. Про це неодноразово заявляли і Президент України, і Головнокомандувач ЗСУ, і Генеральний штаб.

“Метою подібної брехні є підрив довіри до української армії та командування, створення паніки серед громадян і деморалізація військових”, – наголошує Центр протидії дезінформації.

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