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У військових частинах, батальйонах та шпиталях введуть посади офіцерів, сержантів та солдатів соціального супроводу

Завданням таких фахівців буде допомога у різних питаннях військовим, а також їх рідним та командирам.

У військових частинах, батальйонах та шпиталях введуть посади офіцерів, сержантів та солдатів соціального супроводу
Сергій Мельник
Фото: Міноборони

У військових частинах, батальйонах та шпиталях введуть нові посади – офіцери, сержанти та солдати соціального супроводу. Про це в інтерв’ю пресцентру Міністерства оборони України розповів заступник глави відомства, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

За його словами, завданням таких фахівців буде допомога у різних питаннях військовим, а також їх рідним та командирам.

«Ми зараз запускаємо нову програму навчання цієї категорії військовослужбовців, щоб вони могли коректно і чітко доносити інформацію до членів родин наших військовослужбовців, щоб вони могли працювати з нашими пораненими, а також працювати з військовими, у яких виникає дуже багато питань», – пояснив заступник міністра.

Він також зазначив, що, серед іншого, відповідна навчальна програма включає містить військове право, а також роботу з пораненими та військовополоненими.

«Також я поставив завдання Генеральному штабу розробили критерії, щоби могли комплектувати ці посади цивільними особами, які можуть мати бажання призватися через рекрутинговий центр на військову службу і займати ці посади», – додав Сергій Мельник.

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