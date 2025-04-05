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Протягом дня росіяни здійснили 88 обстрілів Сумщини

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Свеська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Протягом дня росіяни здійснили 88 обстрілів Сумщини
Фото: АрміяInform

Протягом дня росіяни здійснили 88 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 146 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (30 вибухів), обстріл з РСЗВ (5 вибухів), удари FPV-дронами (5 вибухів), авіаційні удари з використанням КАБів (24 вибухи). Внаслідок удару пошкоджено 15 приватних будинків.

Миропільська громада: завдано авіаційний удар з використанням КАБ (1 вибух).

Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи), мінометів (13 вибухів), скинув ВОГ з БПЛА (1 вибух), удар FPV-дронами (2 вибухи). Внаслідок ударів пошкоджено 3 двоповерхових багатоквартирних будинки, 1 приватне домоволодіння, 2 легкових автомобіля та господарське приміщення.

Юнаківська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (17 вибухів), удари FPV-дронами (13 вибухів), КАБами (3 вибухи), скинули ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Шалигинська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), удар FPV-дроном (1 вибух).

Хутір-Михайлівська громада: ворог бив з РСЗВ (1 вибух).

Білопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів), удар БПЛА (1 удар), мінометний обстріл (4 вибухи).

Свеська громада: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).

Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), удар FPV-дроном (2 вибухи), авіаційні удари з використанням КАБів (4 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: росіяни вдарили FPV-дронами (4 вибухи).

Хотінська громада: здійснено авіаційний удар з використанням КАБ (3 вибухи).

Новослобідська громада: зафіксовано удар БПЛА (1 удар).

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