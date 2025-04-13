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Урсула фон дер Ляєн закликала до термінових заходів для припинення вогню в Україні

Європа продовжуватиме звертатися до партнерів і чинити сильний тиск на Росію.

Урсула фон дер Ляєн закликала до термінових заходів для припинення вогню в Україні
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на російський балістичний удар по Сумах, через який загинули понад 30 осіб, зокрема і діти. Політикиня закликала до термінових заходів для припинення вогню в Україні.

"Сьогодні вранці російська жорстокість знову вдарила, вбиваючи чоловіків, жінок та дітей у місті Суми. Варварський напад, який став ще більш мерзенним, коли люди мирно зібралися, щоб відсвяткувати Вербну неділю", – написала вона у соцмережі Х.

Фон дер Ляєн зазначила, що це є похмурим нагадуванням: Росія була і залишається агресором, грубо порушуючи міжнародне право. 

Вона заявила, що для дотримання режиму припинення вогню терміново необхідні рішучі заходи, і Європа продовжуватиме звертатися до партнерів і чинити сильний тиск на Росію, доки не припиниться кровопролиття та не буде досягнуто справедливого та тривалого миру на умовах України. 

"Жертви сьогоднішньої атаки, їхні родини та всі українці в наших серцях. Сьогодні і кожен день. Європа підтримує Україну та Президента Володимира Зеленського", – написала президентка Єврокомісії. 

  • Сьогодні, 13 квітня, росіяни у центрі Сум вбили понад 30 людей. Ще понад 110 є пораненими. Головне управління розвідки Міноборони встановило, що виконавці чергового воєнного злочину Росії 13 квітня 2025 року в Сумах, внаслідок якого загинули десятки цивільних українців, - розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад ЗС РФ.
  • На атаку відреагувала посолка США в Україні Бріджит Брінк. Спецпредставник президента США в Україні генерал Кіт Келлог заявив, що атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах "перетинає будь-які межі пристойності".
  • Крім них, засудини російську агресію низка світових політиків. 
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