Урсула фон дер Ляєн закликала до термінових заходів для припинення вогню в Україні

Європа продовжуватиме звертатися до партнерів і чинити сильний тиск на Росію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на російський балістичний удар по Сумах, через який загинули понад 30 осіб, зокрема і діти. Політикиня закликала до термінових заходів для припинення вогню в Україні.

"Сьогодні вранці російська жорстокість знову вдарила, вбиваючи чоловіків, жінок та дітей у місті Суми. Варварський напад, який став ще більш мерзенним, коли люди мирно зібралися, щоб відсвяткувати Вербну неділю", – написала вона у соцмережі Х.

Фон дер Ляєн зазначила, що це є похмурим нагадуванням: Росія була і залишається агресором, грубо порушуючи міжнародне право.

Вона заявила, що для дотримання режиму припинення вогню терміново необхідні рішучі заходи, і Європа продовжуватиме звертатися до партнерів і чинити сильний тиск на Росію, доки не припиниться кровопролиття та не буде досягнуто справедливого та тривалого миру на умовах України.

"Жертви сьогоднішньої атаки, їхні родини та всі українці в наших серцях. Сьогодні і кожен день. Європа підтримує Україну та Президента Володимира Зеленського", – написала президентка Єврокомісії.